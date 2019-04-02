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Экономика

Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей. Законопроект освобождает от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь в доме на каждого ребенка. По словам спикера Вячеслава Володина, многодетные семьи смогут воспользоваться льготами уже в этом году. 
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После вступления законопроекта в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, отметил председатель нижней палаты. На это не повлияет даже рост кадастровой стоимости земли, сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер подчеркнул, что эта норма будет распространяться на налоги, которые необходимо заплатить за прошлый год. "Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки", — сказал парламентарий.

О необходимости принятия таких изменений говорил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, напомнил спикер. На реализацию послания направлены еще две поправки.

Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка. "Если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15-ти метров", – уточнил Володин. Что касается налога на землю, то многодетные семьи получат право на вычет "шести соток".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Законопроект также упрощает взаимодействие плательщиков налогов с фискальными органами. Нормативно-правовой акт позволяет подавать отчетность в налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона. Что касается пенсионеров и предпенсионеров, то им льготы будут начислять сами налоговые службы. 

Автор: Иван Поляков2 апреля 2019, 13:35

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