Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей

Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей. Законопроект освобождает от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь в доме на каждого ребенка. По словам спикера Вячеслава Володина, многодетные семьи смогут воспользоваться льготами уже в этом году.



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