Рухнувший рубль сделает нищими миллионы россиян в апреле

Последние месяцы рубль демонстрирует стабильность: курс российской валюты колеблется у отметки 65 за доллар и 73 – за евро. Но в апреле ситуация может измениться. Американские санкции и другие негативные факторы могут ослабить рубль и вызвать очередную волну инфляции. В таком случае под угрозой окажется благополучие миллионов россиян.



Ослабление деревянного приведет к подорожанию товаров потребительского спроса, ведь значительная их часть, даже при формально российском происхождении, изготавливается при помощи иностранных технологий и оборудования или имеет альтернативную стоимость в долларах, как нефть и газ. Об этом в комментарии для "Дни.ру" заявил эксперт в сфере финансов и банковского дела московского отделения "Опоры России" Владимир Григорьев.



Но даже если рубль укрепится, серьезного удешевления товаров не произойдет, полагает эксперт. "Большинство импортеров все-таки ориентируются на то, чтобы всегда закладывать валютный риск в стоимость товара, поэтому снижать цену не будут", – пояснил аналитик.

В свою очередь персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин отметил, что мартовская стабильность и даже укрепление курса рубля поддерживались спросом на нефть. Свою роль сыграл и кризис в Венесуэле – одном из крупнейших мировых добытчиков черного золота.

Однако уже в первой половине апреля Запад планирует объявить о новых мерах против России в связи с ситуацией на Украине и из-за дела Скрипалей. После этого динамика курса рубля может пойти по нисходящей.

"Это уже оказывает давление на рубль. 22 марта мы увидели резкий всплеск активности покупателей на валютном рынке, что вызвало рост курса доллара по отношению к рублю", – пояснил эксперт.

Впрочем, уверен он, резких колебаний все равно не будет. По мнению Маришина, курс рубля будет поддерживаться стабильным спросом на нефть. "Если говорить о горизонте 6-12 месяцев, тут с большой долей вероятности мы увидим рост доллара до отметки 65-70 рублей", – прогнозирует экономист.

С началом второго весеннего месяца период укрепления рубля завершится, полагает аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. "В апреле сальдо платежного баланса страны будет существенно слабее, чем в марте. Грубо говоря, долларов в страну придет гораздо меньше. Соответственно, рубль не будет больше укрепляться", – пояснил эксперт.

Схожую картину курса рубля прогнозирует и главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "На горизонте ближайшего месяца ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 63-66 рублей за доллар", – сказал аналитик.

По мнению главы сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Романа Макарова, интерес иностранных инвесторов к российским активам угасает, а санкционная война может обостриться в любой момент. "Спрос на рубль среди крупных его покупателей в апреле будет невысоким, в то же время Центробанк будет делать крупные покупки иностранной валюты", – отметил эксперт. В таких условиях российская валюта может пробить отметку 66 рублей за доллар с перспективой дальнейшего понижения.

Но существенного влияния на цены предполагаемое в апреле падение курса рубля не окажет, прогнозирует аналитик. По его мнению, стоимость товаров может подрасти максимум на 0,4-0,6%. Впрочем, учитывая заметное проседание доходов россиян за последние годы, даже относительно небольшой рост цен может сильно ударить по карманам многих наших сограждан.