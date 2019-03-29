Россиян предупредили о бешеном скачке доллара
По мнению экспертов, поддерживающие рубль факторы исчерпали себя. Так, на мировых биржах начала дешеветь нефть.
Также специалисты не исключают падения американских биржевых рынков в ближайшее время. В последние месяцы они показывали немотивированный рост. Во время таких обвалов игроки избавляются от рисковых активов. Например, от валюты развивающихся стран, в том числе и России.
Аналитики считают точкой невозврата для рубля отметку 65,20 за доллар. По прогнозу старшего аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, если эта черта будет перейдена, можно ожидать значений на уровне 69 за доллар.
Курсы валют на 29 марта 2019 года:— Курсы валют ЦБ РФ (@cbr_rates) 28 марта 2019 г.
1 доллар США = 64,8012 руб. ⬆ (+0,2087);
1 евро = 72,8884 руб. ⬆ (+0,1702).https://t.co/ioyqBX1YdH #доллар #евро #день
Тем, кто привык держать средства в иностранной валюте или планирует ее приобрести к отпуску заграницей, эксперт советует закупать доллары сейчас. По словам Сергея Дроздова, потом за падающим рублем будет не угнаться.
Как писали "Дни.ру", в конце февраля этого года Сергей Дроздов заявлял, что считает препятствием для укрепления курса рубля политику Центробанка России. Он отмечал, что еще в начале 2018 года монетарные власти дали понять, что сильный рубль им не нужен, и, задействовав бюджетное правило, взяли курс на его ослабление.
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