Госдума улучшила систему госзакупок

Председатель нижней палаты напомнил, что ко второму чтению, которое состоялось 16 апреля, депутаты вместе с правительством согласовали более 70 поправок. "Однако оставалось еще пять, очень важных, существенно улучшающих законопроект, по которым нам не удалось прийти к единой позиции", – отметил Володин.



В ходе вчерашнего отчета премьера перед депутатами удалось оперативно выйти на компромиссное решение. Сегодня парламентарии вернули документ во второе чтение и окончательно приняли его с согласованными поправками.

Помимо прочего, законопроект позволяет закупать без конкурсных процедур лекарства на сумму до миллиона рублей. "Речь идет о препаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии", – уточнил Володин. Сейчас такие закупки ограничены 200 тысячами рублей.

Кроме того, хорошо зарекомендовавший себя в работе с контрактной системой малый бизнес освобождается от необходимости предоставлять обеспечительные меры – залоги, гарантии и прочее.

Согласованные Госдумой и правительством поправки также повышают ценовой порог для так называемых коротких аукционов со сроком подачи в семь дней: сумма увеличивается с трех до 300 миллионов рублей, а в строительстве – до двух миллиардов.

Для торгов в строительной отрасли и в сфере капремонта устанавливается предквалификация субъектов. В таких закупках могут принять участие лишь поставщики с опытом в строительстве. По словам Володина, это послужит дополнительной гарантией качества работ.

Еще одна принятая поправка гласит, что в случае расторжения контракта с победителем заказчик может заключить договор с участником, которому присвоен второй номер.

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию процедур госзакупок продолжит работать и после принятия закона. По словам спикера нижней палаты, этой осенью может быть внесен еще один пакет поправок.

Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, выступил с отчетом перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Глава кабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов. В ходе дискуссии с парламентариями глава правительства предложил ряд поправок в проект закона о совершенствовании госзакупок.