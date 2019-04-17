Дума поддержит предложения Медведева по улучшению системы госзакупок

Новые законодательные инициативы, предложенные правительством в рамках совершенствования 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", будут поддержаны парламентариями в ходе рассмотрения соответствующего документа в третьем чтении 18 апреля. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты по финансовому рынку, член фракции "Единая Россия" Антон Гетта.



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