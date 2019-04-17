Дума поддержит предложения Медведева по улучшению системы госзакупок
В ходе выступления перед парламентариями Медведев напомнил,
что на реализацию национальных проектов выделяется колоссальная сумма – около
26 триллионов рублей. Поэтому правительство поддерживает курс на
совершенствование системы госзакупок.
"Хочу отметить понимание и поддержку правительства в вопросе совершенствования закупочного законодательства в части упрощения и ускорения государственных закупок. Все мы понимаем, что без этого эффективная реализация 12-ти национальных проектов крайне проблематична. В конечном итоге, речь идет о повышении качества жизни каждого гражданина в обозримом будущем, поэтому для нас это крайне важная задача", – сказал Гетта.
Медведев отметил эффективность взаимодействия Госдумы и правительства по этому вопросу и предложил внести еще пять важных поправок в проект закона. Первая касается увеличения порогового значения начальной максимальной цены контракта (НМЦК), допускающего проведение "короткого" электронного аукциона, до 300 миллионов рублей. А в строительстве – до двух миллиардов рублей.
Вторая мера – увеличение предельного значения цены контракта на закупку лекарственных препаратов, предназначенных для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, без проведения конкурентных закупок с 200 тысяч до миллиона рублей.
Третье – повысить максимальное значение цены контракта, который может быть заключен без конкурентных процедур, со 100 до 300 тысяч рублей. Четвертое предложение касается исключения для малого предпринимательства необходимости предоставлять залоги и гарантии, если у предприятий есть опыт работы по государственным и муниципальным контрактам.
И, наконец, пятое предложение главы правительства - распространение возможности изменений существенных условий контрактов не только на стандартные объекты строительства, капремонт и реконструкцию, но и на объекты культурного наследия.
Антон Гетта выразил уверенность, что озвученные главой правительства инициативы по корректировки системы госзакупок будут внесены в текст соответствующего нормативно-правового акта перед его третьим чтением. По его словам, депутаты поддержат законопроект в третьем чтении 18 апреля.
"Дополнительные предложения "уйдут" на осеннюю сессию и будут прорабатываться в рамках специальной рабочей группы Госдумы по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", – заключил единоросс.
Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, выступил с отчетом перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Глава кабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов. Перед отчетом он встретился со всеми фракциями нижней палаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о создании рабочей группы, которая проанализирует прозвучавшие ходе отчета предложения и постарается поскорее представить соответствующие законопроекты. Дмитрий Медведев поддержал предложение и назвал идею "абсолютно необходимой".
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