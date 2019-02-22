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Экономика

Как идет реконструкция БАМа и Транссиба

Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Задонский (CC BY-SA 4.0)
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил стратегическую задачу: повысить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в полтора раза к 2025 году, что позволит увеличить объем перевозимых грузов до 210 миллионов тонн. Речь идет как об обеспечении внутренних потребностей страны, связи ее западной и восточной частей, так и о внешних задачах – надежном транзите ресурсов на огромных просторах Евразии, развитии торговли с такими экономическими гигантами, как Китай, Корея, Индия и Япония. 
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Символично, что в 2019 году Байкало-Амурская магистраль (БАМ) отмечает 45 лет со дня строительства. Проект обсуждался еще в царской России, однако из-за климатических и технических причин реализация проекта в нашей стране была признана невозможной.

Тем не менее, БАМ стал одной из самых грандиозных строек прошлого века. На участке почти четыре тысячи километров благодаря колоссальному труду и несгибаемой человеческой воле появились железнодорожные пути и была создана вся необходимая инфраструктура. Над строительством магистрали трудились в общей сложности два миллиона человек, в борьбе с суровой сибирской природой многие из них отдали свои жизни.

Несмотря на масштабы проекта, у него были свои недостатки. БАМ был одноколейным, электричества на всем протяжении трассы не было. Еще пару десятков лет назад пропускной способности магистрали хватало, но уже сейчас нагрузки на БАМ превышают его возможности.

Фото: www.globallookpress.com 

Торгово-экономические отношения на огромных просторах Евразии стремительно развивается, и недостаточная мощность БАМа в нынешних условиях может расстроить планы властей по наращиванию экспорта в Китай, Корею, Индию и Японию. Чтобы этого не произошло, перед страной стоит задача комплексной реконструкции и модернизации стратегической железнодорожной артерии – фактически четыре тысячи километров магистрали придется создать заново, создать новую, современную инфраструктуру.

Реализация программы развития БАМа и Транссиба сегодня идет полным ходом. По своим масштабам проект тянет на новую стройку века. В реконструкцию артерии вложены колоссальные средства: только на первом этапе модернизации будет инвестировано более 550 миллиардов рублей.

Карта Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. Фото: commons.wikimedia.org

Подход РЖД к планированию и реализации задача, поставленных главой государства относительно формирования нового уровня железных дорог, за последние годы кардинально изменился. Основная задача транспортного гиганта и его подрядчиков – увеличить скорость движения поездов по магистрали в полтора раза. Это значит, что составы будут преодолевать путь всего лишь за семь дней.

Большинство работ на Байкало-Амурской магистрали и Транссибе ведут организации, входящие в "Группу компаний 1520". На всем протяжении артерии появляются новые разъезды, вторые пути, укрепляется полотно на самых загруженных участках.

"Сильная экономика – залог суверенитета. А без современной инфраструктуры нет сильной экономики. Вот что мы строим на БАМе", – отметил генеральный директор "Группы компаний 1520" Алексей Крапивин.

Большое внимание строители уделяют автоматизации, во всех диспетчерских центрах монтируется оборудование для умных систем управления движением. Новые разъезды, способные принимать длинные составы, оснащены микропроцессорной системой управления.

В 2018 году в эксплуатацию сдан 41 объект Восточного полигона, 27 из них построены на БАМЕ, включая два именных разъезда - "Побожий" и "Федосеев", оснащенных новой железнодорожной автоматикой. Они позволили серьезно увеличить пропускную способность однопутных участков магистрали. Кроме того, был открыт 465-метровый мост через реку Кованту, центр экипировки тепловозов на станции "Февральск" и пункт технического обслуживания локомотивов на станции "Уссурийск".

 

 

Большая работа ведется и по увеличению транспортных потоков от угольных месторождений Кузбасса и Южно-Якутского бассейна к портам Тихого океана. Так, построены разъезды на участке "Бамовская-Тында". После этого пропускная способность линии увеличилась в два раза.

Кроме того, строители и инженеры восстановили максимальную скорость поездов на Транссибе на девяти мостах. Все они были реконструированы и запущены в эксплуатацию в прошлом году.

Впрочем, стройка самого главного моста артерии еще продолжается. Через реку Зея в Амурской области возводится грандиозное сооружение длиной в километр. Переправа уже соединена пролетами, откроют ее уже в этом году. Это будет самый длинный железнодорожный мост, построенный в нашей стране в постсоветское время.

Фото: commons.wikimedia.org/Afonin 

Всего "Группа компаний 1520" строит на Восточном полигоне около 125 объектов: разъезды, мосты, станции, вторые пути, двухпутные вставки, а также депо и другие объекты железнодорожной инфраструктуры.

Строители ведут работы в крайне тяжелых климатических условиях. Порой температура на участках опускается до минус 50 градусов! Сооружения возводятся и в зонах высокой сейсмической активности, вечной мерзлоты. Некоторые стройплощадки работают по принципу "остров": технику на участок можно доставить лишь по крепкому льду в зимнее время и вывезти обратно не ранее следующего года.

Фото: commons.wikimedia.org/Comme toujours (CC BY-SA 4.0)

Это работа ювелирной точности, ведь любая, даже малейшая ошибка, может привести к катастрофическим последствиям и растянуть время реализации проекта, что повлечет за собой дополнительные бюджетные траты.

Институтами "Росжелдорпроекта", входящего в "Группу компаний 1520" при проведении инженерных изысканий использовалось новейшее цифровое оборудование. Применялись десятки современных отечественных и зарубежных программных продуктов, что позволило подготовить документацию в предельно сжатые сроки.

Первый этап реконструкции БАМа будет завершен в текущем году. Ввод объектов в эксплуатацию идет по плану, причин для беспокойства у властей и транспортников нет. Но до полной модернизации главной транспортной артерии страны еще далеко: строителям предстоит создать огромный запас пропускной способности БАМа и Транссиба, который удовлетворит потребности России в евразийских грузовых перевозках. 

Автор: Иван Поляков22 февраля 2019, 11:12

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