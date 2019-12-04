Налог для самозанятых распространяется на новые регионы

С 1 января следующего года география эксперимента расширяется на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Ростовскую области и другие регионы. Налоговая ставка для самозанятых составит 4%. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.



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