Налог для самозанятых распространяется на новые регионы

С начала текущего года налогообложение на профессиональный
доход действует в Москве и Подмосковье, в Калужской области и Татарстане. С января
следующего года этот список дополнится Санкт-Петербургом, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской,
Самарской, Свердловской, Челябинской областями, Ханты-Мансийским, Ямало-Ненецким
округами и другими регионами.
Самозанятые, продающие товары физлицам или оказывающие услуги, облагаются налогом по льготной ставке – 4%. Для тех, кто работает с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, ставка составляет 6%.
Для уплаты налога нужно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться. Отчисления необходимо делать не позднее 25-го числа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить распространение налогового режима на регионы-реципиенты. "Чтобы это было более объективно, исходя из нашей географии – один регион на Дальнем Востоке, один в Сибири, один на Кавказе в ЮФО. Мы же хотим понять истинную картину ситуации", - сказал председатель нижней палаты.
Напомним, сейчас к первому чтению готовится законопроект о поощрении и защите капиталовложений. Документ окажет положительное влияние на экономику регионов. Авторы нормативно-правового акта предлагают ряд мер, в том числе трехлетний мораторий на изменение ставок налога на прибыль, землю и имущество, а также условий ведения бизнеса для проектов, сумма вложений в которые превышает пять миллиардов рублей.
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