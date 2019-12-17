Дорого обойдется: помощь США напугала Украину

Эксперт по вопросам внешней политики фонда "Майдан иностранных дел" Алексей Куропятник оценил вероятность помощи Украине со стороны США. Он считает, что американские власти могут поддержать Киев, однако сделают это исходя исключительно из собственных интересов.



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