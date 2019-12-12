Трамп сделал щедрое предложение Лаврову

Еще до того, как Сергей Лавров прибыл в США, госсекретарь Майкл Помпео признался, что власти США хотели бы поговорить с российской стороной о бизнесе, пишет "Коммерсантъ". Отходить от этих планов Дональд Трамп не стал, и вопрос был поднят на переговорах с главой МИД России.
Предметно вопрос товарооборота между странами не обсуждался, передает РИА ФАН. Также Помпео не уточнил, как планы американского лидера будут реализовываться в свете действующих в США антироссийских санкций.
Официально сообщить об этом он пообещал позже. "Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве", – цитирует телеканал "360" госсекретаря США.
По итогам встречи с Трампом Лавров отметил, что даже в условиях искусственных экономических ограничений товарооборот между странами растет, передает НСН. Как подсчитала российская сторона, с 20 миллиардов долларов этот показатель поднялся до 27 миллиардов долларов.
Сергей Лавров проводит инструктаж агента Трампа в Белом доме pic.twitter.com/ggEkqOQbp3— Путин говорит (@CzarSays) December 11, 2019
Ожидается, что после щедрого предложения о более тесном и активном сотрудничестве, которое Трамп сделал Лаврову, будет объявлено об официальном запуске российско-американского Делового консультативного совета. С инициативой создания подобного механизма летом 2018 года выступил президент России Владимир Путин.
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