Дума одобрила денежно-кредитную политику ЦБ на следующую трехлетку

Темпы роста экономики, ставки по кредитам, развитие системы безналичных платежей – эти и многие другие темы были в центре внимания в ходе выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Руководитель ЦБ рассказала депутатам об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.



Экономический рост в 2019 году не до конца оправдал ожидания, но в целом экономика ускоряется. По словам Набиуллиной, в третьем квартале она выросла на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Расти экономике позволяет финансовая и цифровая стабильность, которую обеспечивает Центробанк, отметила глава ЦБ. Работать в таких условиях бизнес может спокойно: компании получают возможность заниматься долгосрочным планированием и смотреть на несколько лет вперед.

Непосредственное влияние на развитие бизнеса оказывает инфляция. Переживать предпринимателям здесь тоже не о чем: в этом году инфляция не выйдет за пределы 3,7%, подчеркнула Набиуллина. Задача Центробанка - удержать темпы роста цен в районе 4%.

"Наш прогноз на следующие три года показывает, что инфляция будет находиться на цели на всем прогнозном периоде, а темпы роста экономики будут постепенно увеличиваться", – сказала руководитель ЦБ.

Что касается ставок по кредитам, то сейчас они ниже, чем в 2013 году. Тогда ключевая ставка ЦБ была меньше 6%, напомнила Набиуллина. Она критически высказалась о предложениях сделать ставки отрицательными. Причины, мешающие инвестициям, от этого не исчезнут, уверена она.





Центробанк продолжит уделять большое внимание развитию системы безналичных платежей. Они все более востребованы населением, поэтому переводы как между физлицами, так и для оплаты товаров и услуг должны быть безопасными, подчеркнула Набиуллина.

Затронула глава ЦБ и тему дедолларизации. Она напомнила, что в 2015 году доля валютных кредитов составляла 40%, а сейчас снизилась до 24,5%.

Валютные обязательства могут существенно повлиять на экономику страны, поэтому Банк России проводит политику по уменьшению зависимости от доллара, отметила Набиуллина. "По нашей оценке, мы находимся в лучшей, чем когда‑либо форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности", – добавила она.

ЦБ многое сделал для укрепления отечественной банковской системы, прокомментировал выступление Эльвиры Набиуллиной спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с тем он указал на ряд проблем в страховом секторе.

Бизнес в этой сфере должен стать более ответственным, уверен парламентарий. Он предложил главу Центробанка вместе выработать предложения, которые могут лечь в основу будущих законопроектов.

"Надо объединить усилия и сделать все, чтобы были защищены права граждан, а недобросовестные страховщики больше не работали", – подчеркнул Володин.

Напомним, накануне Дума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Особое внимание парламентарии уделили вопросам эффективности освоения бюджетного рубля, сокращения разрыва в финансовой обеспеченности регионов, развития села и создания условий для инвесторов.