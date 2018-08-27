Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве
По словам парламентария, недавний парад в честь Дня независимости Украины и заявления о возмещении Россией убытков за газ – все это делается Порошенко с прицелом на очередные президентские выборы, которые состоятся в Незалежной в следующем году.
Законодатель подчеркнул, что слова украинского лидера уже никто не воспринимает всерьез. "Как в своей стране, так и в государствах Запада", – сказал он.
Депутат также отметил, что Москва готова садиться за стол переговоров с Киевом относительно поставок голубого топлива после 2019 года, когда, предположительно, будет запущен газопровод в обход Незалежной "Северный поток – 2". "Но только на рыночных условиях", - добавил Ананских.
Ранее Петр Порошенко выразил уверенность, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам. "Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов", – заявил глава государства. До этого российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" вели спор о контрактах на поставку голубого топлива в Стокгольмском суде.
По мнению заместителя гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, заявление Порошенко – шантаж. "Делить шкуру неубитого медведя – это то, чем украинские власти занимаются достаточно давно", – цитирует аналитика RT.
Эксперт посетовал, что Киев, вместо того чтобы вести конструктивные переговоры о продлении срока жизни своей газотранспортной системы, по которой голубое топливо сейчас поступает в Европу, пытается сохранить свой статус страны-транзитера на долгосрочную перспективу.
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