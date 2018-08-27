Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве

Степаненко судится с Петросяном Шоу "Голос" Ротару попала в больницу Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Понедельник 27 августа
Лента новостей
16:06
Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения
16:06
Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
16:06
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
16:02
Нину Русланову выписали из больницы
15:46
В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней
15:39
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
15:04
Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини
14:39
Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
14:38
В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек
14:27
Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
14:23
Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок
14:23
Тунису угрожает эпидемия холеры
14:14
Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке
14:04
Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью
14:03
В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента
13:50
Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу
13:33
Последняя неделя лета ошарашит москвичей аномальной жарой
13:23
"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор
13:16
Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной
13:09
Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России
12:51
Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным
12:42
Вид окровавленного органа Сафронова довел до тошноты
12:37
Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию
12:33
Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком
12:18
Россиянам начали платить миллионы за помощь полиции
11:57
Пелагея потеряла лицо после уколов красоты
11:48
"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту
11:45
Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек
11:37
Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну
11:25
Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия
11:22
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
11:19
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
11:05
Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка
10:42
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
10:33
Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура
10:28
Создана вакцина от самой агрессивной формы рака
10:13
"Отвратительный животик": многодетную Водянову распекли после пятых родов
09:30
Из шоу "Замуж за Бузову" выгнали красавца из-за флирта с сестрой
09:14
"Лицемерит": Запашный врезал Вайкуле за слова о Крыме
09:03
Шубская решилась показать своего сына
08:46
Скоро покажу всех: Агутин заговорил о других красотках после "измены"
08:30
Пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами
08:21
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
18:41
"Ну и мерзость!": Волочкову осудили за страсть с пожилым медиком
17:54
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
17:28
"Бесстыжая напилась": Настя Каменских оскандалилась на празднике
16:52
Родившая Костенко рассказала о втором ребенке
16:24
Оскорбленная Успенская жестко ответила на обвинения
15:46
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
15:13
Меган Маркл и Принц Гарри внезапно показали нового малыша
14:42
Малахов жутко перепугал падением в эфире программы
14:07
В Домодедове открыли первую бесплатную карусель
13:45
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
13:05
Абрамович готов лишиться самого дорогого
12:20
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
12:15
Агутина поймали за руку с молодой любовницей
11:44
Опухоль мозга унесла жизнь сенатора Джона Маккейна
11:30
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
10:46
Развод Петросяна и Степаненко признали грязной фальшивкой
10:18
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
09:56
Пассажирский лайнер разбился в аэропорту Внуково
18:51
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
18:15
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
17:41
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
16:45
Страдающая неизвестной болезнью МакSим прервала молчание
16:00
Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
15:48
На юго-востоке Москвы откроется новая линия метро
15:30
Известный российский музыкант умер в 61 год
15:20
Елена Кулецкая рассекретила имя сына
15:03
Любовница мужа Ани Лорак готовится к свадьбе
14:26
Зареванная Бузова сорвала программу
13:50
Избитая экс-супругом Наталья Штурм потеряла ребенка
13:04
Пугающие детали исчезновения жены и грудного ребенка звезды "Интернов"
12:19
"Не смеши своей спичкой": Солнцев померился достоинством с другом Лободы
12:14
Под Москвой молодой мужчина зверски убил 53-летнего отца
11:54
"Мы вряд ли с ней будем общаться": Прилучный о располневшей Муцениеце
11:27
Как живет повзрослевшая Юля Липницкая
11:00
Продававшую невинность звезду "Битвы экстрасенсов" выперли из "Дома-2"
10:30
Ведущую Первого канала увезли в больницу со съемок
10:00
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
09:54
Куда муж смотрит?: Прикрывшую книгой интимное место Собчак рвут на куски
22:00
Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль
21:54
Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
21:50
Киркоров отказался отдавать детей в школу
21:42
Стали известны подробности пожара в здании ЦБ
21:27
Хирург рассказал об операциях на лице звезды Comedy Woman
21:24
Меркель дали посмотреть на войска Путина
21:21
Перестала прятать: Поклонская представила мужа публике
21:02
Евгения Симонова откровенно о своей жизни в Испании
20:54
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
20:34
Очевидцы рассказали о пожаре в здании ЦБ
20:08
Отбита провокация Дудя и Ивлеевой: Мужчин с маленькими членами успокоили
20:04
"Греческих поганок обожралась": раздетую Волочкову сняли под забором
19:56
Где и почему может повториться трагедия "Зимней вишни"
19:41
Малахов и Корчевников перемыли кости умершей от рака Сенчиной
19:23
Маккейн отказался лечить рак мозга
18:50
Перед встречей Путина и Эрдогана случился казус
18:37
Жизнь без секса довела Бузову до крайности
18:18
Раскрыта главная причина ожирения
18:14
Известный французский актер женился на модели на 30 лет младше себя
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
Экономика

Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия возместит Незалежной убытки по газовым контрактам, можно воспринимать исключительно как предвыборную риторику, которая не имеет под собой реальных оснований. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
прочитано 1879 раз

По словам парламентария, недавний парад в честь Дня независимости Украины и заявления о возмещении Россией убытков за газ – все это делается Порошенко с прицелом на очередные президентские выборы, которые состоятся в Незалежной в следующем году.

ПО ТЕМЕ

Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль

Трамп бросил Порошенко наедине с Путиным

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Законодатель подчеркнул, что слова украинского лидера уже никто не воспринимает всерьез. "Как в своей стране, так и в государствах Запада", – сказал он.

Депутат также отметил, что Москва готова садиться за стол переговоров с Киевом относительно поставок голубого топлива после 2019 года, когда, предположительно, будет запущен газопровод в обход Незалежной "Северный поток – 2". "Но только на рыночных условиях", - добавил Ананских.

Ранее Петр Порошенко выразил уверенность, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам. "Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов", – заявил глава государства. До этого российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" вели спор о контрактах на поставку голубого топлива в Стокгольмском суде.


По мнению заместителя гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, заявление Порошенко – шантаж. "Делить шкуру неубитого медведя – это то, чем украинские власти занимаются достаточно давно", – цитирует аналитика RT.

Эксперт посетовал, что Киев, вместо того чтобы вести конструктивные переговоры о продлении срока жизни своей газотранспортной системы, по которой голубое топливо сейчас поступает в Европу, пытается сохранить свой статус страны-транзитера на долгосрочную перспективу.

Автор: Иван Поляков27 августа 2018, 11:09

комментарии

Политика

Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль
Меркель дали посмотреть на войска Путина

Шоу-бизнес

Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" вдову Мишулина разбил инсульт
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь

Лера долго сомневалась
Шоу-бизнес

Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной

"Слабая актриса" – вердикт суров
Шоу-бизнес

Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини

Подписчики сравнили своего кумира с русалкой
Шоу-бизнес

Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"

Телеведущая не смогла сдержать эмоций

Гороскоп

Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные
Стало известно об отмене свадьбы Ольги Бузовой
Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского

Фоторепортажи

29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
Как живет повзрослевшая Юля Липницкая

Спорт

Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru