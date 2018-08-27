Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве

Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия возместит Незалежной убытки по газовым контрактам, можно воспринимать исключительно как предвыборную риторику, которая не имеет под собой реальных оснований. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.



По словам парламентария, недавний парад в честь Дня независимости Украины и заявления о возмещении Россией убытков за газ – все это делается Порошенко с прицелом на очередные президентские выборы, которые состоятся в Незалежной в следующем году.

Законодатель подчеркнул, что слова украинского лидера уже никто не воспринимает всерьез. "Как в своей стране, так и в государствах Запада", – сказал он.

Депутат также отметил, что Москва готова садиться за стол переговоров с Киевом относительно поставок голубого топлива после 2019 года, когда, предположительно, будет запущен газопровод в обход Незалежной "Северный поток – 2". "Но только на рыночных условиях", - добавил Ананских.

Ранее Петр Порошенко выразил уверенность, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам. "Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов", – заявил глава государства. До этого российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" вели спор о контрактах на поставку голубого топлива в Стокгольмском суде.

По мнению заместителя гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, заявление Порошенко – шантаж. "Делить шкуру неубитого медведя – это то, чем украинские власти занимаются достаточно давно", – цитирует аналитика RT.

Эксперт посетовал, что Киев, вместо того чтобы вести конструктивные переговоры о продлении срока жизни своей газотранспортной системы, по которой голубое топливо сейчас поступает в Европу, пытается сохранить свой статус страны-транзитера на долгосрочную перспективу.