Россия откажется от доллара

Ответом на новые санкции США станет отказ от доллара. Россия постепенно переходит на расчеты в национальных валютах при торговле с другими странами.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что расширение санкций может негативно отразиться на торговле, но возглавляемое им ведомство рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые ограничительные меры.

Ограничения были всегда, напомнил министр. "Выполняя задачи по импортозамещению в области станкостроения, мы ставили перед собой задачу выйти на тот объем продукции, с теми качествами и характеристиками, которые ранее поставлялись предприятиям из-за рубежа", – заявил Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

В начале августа США объявили о новых санкциях в отношении России. На этот раз они связаны с бездоказательными обвинениями в использовании химического оружия на территории Великобритании, а именно в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый пакет санкций должен вступить в силу в конце августа, второй – к концу года. Это произойдет в случае, если Россия не допустит международных наблюдателей на свои секретные военные объекты.

Уже 79 рублей за €1. Российская валюта игнорирует даже удорожание нефти. Обычно при росте цен на баррель #рубль укрепляется – но не в этот раз https://t.co/4Yvk4CmTqA — РБК Quote (@rbc_quote) 22 августа 2018 г.

На негативных политических новостях курс рубля начал стремительно падать, а пессимистически настроенные эксперты заявили, что к концу 2018 года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, или довольно сильно обесцениться.

В правительстве, напротив, сделали успокаивающие заявления, сказав, что финансовая система России достаточно крепкая и выдержит любые потрясения. Между тем рубль продолжает свое падение. Доллар торгуется сегодня, 22 августа, во второй половине дня в пределах 67 рублей 82 копеек, евро стоит 78 рублей 70 копеек, что несколько выше . официального курса Центробанка на четверг: 67,61 рубля за доллар и 78,19 рубля за евро.