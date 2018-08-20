Рублю предсказали стремительное падение

Российский рубль в ожидании новых американских санкций настроился на ослабление. Эксперты прогнозируют на этой неделе дальнейшее падение национальной валюты.

Курс рубля в ожидании новостей относительно антироссийских санкций настроен больше на ослабление, чем на рост, считает начальник аналитического управления компании "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Воробьев. Негативные факторы, влияющие на курс рубля, превалируют над позитивными, что выражается в коррекции российской валюты.

В первую очередь к негативным факторам стоит отнести угрозу новых санкций со стороны США, о которых может быть объявлено уже через два дня, сказал РИА Новости Евгений Воробьев. Давят на рубль продажи на рынке облигаций федерального займа, плачевная экономическая ситуация в Турции, связанная с резким обесцениванием лиры.

Но есть и хорошие новости. К примеру, подтверждение международным агентством Fitch инвестиционного рейтинга России с позитивным прогнозом, а также сохраняющаяся пауза в покупках Центробанком валюты для Минфина.

Тем временем в Кремле не видят ничего страшного в связи с резким ослаблением национальной валюты. Финансовая система России демонстрирует стабильность, сообщил два дня назад журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Курс рубля начал резко падать 8 августа – в этот день в Вашингтоне заявили о новом пакете антироссийских санкций, который планируется принять к концу месяца. США бездоказательно обвиняют Россию в использовании химического оружия на территории Великобритании, а именно в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее пессимистически настроенные эксперты заявили, что к концу 2018 года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, или довольно сильно обесцениться.

Между тем доллар торгуется сегодня, 20 августа, во второй половине дня в пределах 67 рублей 12 копеек, евро стоит 76 рублей 96 копеек. Курс Центробанка на вторник: 67,18 рубля за доллар и 76,72 рубля за евро.