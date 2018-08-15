Повторение страшного кризиса 1998 года признали неизбежным

Капиталы развивающихся рынков "убегают" в доллар, укрепляя американскую валюту. Это грозит повторением масштабного кризиса, подобного тому, который разразился в 1998 году.

Ситуация, сложившаяся на глобальном рынке, напоминает ту, которая была в преддверии азиатского финансового кризиса двадцатилетней давности. Многочисленные угрозы приведут к падению цен на сырье, считают аналитики.

Один из показателей – падение турецкой лиры на фоне роста цен на нефть. Похожая ситуация складывается и в Индии. Эксперты считают, что это приведет к "бегству" капитала с развивающихся рынков в доллар, что, в свою очередь, вызовет резкое падение цен на сырье.

Капитал в последние полгода действительно перетекает на американский рынок, благодаря чему доллар укрепляется, подтвердил управляющий директор компании "Московские партнеры" Евгений Коган. По его мнению, ситуация угрожает проблемным рынкам с дисбалансами и большими долгами. В то же время для России эта ситуация вполне комфортна. Рубль, конечно, проседает, но причины его падения другие – санкции, отметил аналитик.

Угрожающим явлением эксперты считают и рост акций технологических компаний США. При этом крах корпораций выгоден для мировой экономики: если пузырь лопнет, Федеральная резервная система США смягчит денежно-кредитную политику. "А это именно то, что нужно миру. Потому что мир живет хорошо, когда в США мягкая денежно-кредитная политика", – уверен управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Одной из причин российского экономического кризиса 1998 года стало падение цен на сырье. Этому способствовал азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов. Экономики стран Юго-Восточной Азии росли слишком быстро, что привело к их перегреву, падению курсов валют и банкротству корпораций, напоминает Business FM.