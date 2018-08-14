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Экономика

Рухнувший рубль начал резко расти

Фото: pixabay.com
Изрядно потрепанный за последние дни рубль не собирается сдаваться. Отечественная валюта на открытии торгов на Московской бирже 14 августа показала резкий взлет, серьезно укрепившись по отношению к доллару и евро.
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Стоимость американской валюты на 11:00 мск снизилась на 0,95 копейки – до 66,85 рубля. Евро показал падение более чем на рубль – до 76,31 рубля.

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В паре с укрепляющейся российской валютой позитивную динамику показывают нефтяные котировки. Октябрьский фьючерс на черное золото марки Brent рос до 72,86 доллара за баррель – на 0,34%.

В крутое пике рубль свалился накануне, когда доллар пробил планку в 68 рублей, достигнув максимального значения с апреля позапрошлого года. Всего за несколько дней курс американской валюты вырос на пять рублей.

Несмотря на наметившуюся позитивную динамику, эксперты призывают россиян не расслабляться. Отечественная валюта обвалилась на волне сообщений о новых американских санкциях. Помимо прочего, Вашингтон может запретить операции с российским госдолгом и наложить ограничения на долларовые расчеты для крупнейших отечественных банков.


Аналитики предрекают "деревянному" новый обвал, когда ограничительные меры вступят в силу. Экономисты полагают, что рубль сможет упасть до 80-85 рублей за доллар.

Пока же из-за царящего на рынке негатива россиянам стоит держать в уме планку в 70 рублей. Помимо риска введения новых санкций, против рубля играют трудности у турецкой лиры, которая за последние несколько дней показала рекордное падение из-за ухудшения отношений с США.

Впрочем, осторожный оптимизм в нынешней ситуации все же не помешает. Финансовые аналитики полагают, что после спада волны информационного негатива отечественная валюта может укрепиться до 65 рублей за доллар.

Автор: Иван Поляков14 августа 2018, 11:19

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