"Газпром" одержал полную победу в Европе

Российский газовый гигант "Газпром" продолжает укреплять свое положение в Европе. Еврокомиссия приняла решение завершить расследование антимонопольного дела в отношении компании. Разбирательство длилось несколько лет.

В Европе некоторое время обвиняли "Газпром" в нарушении антимонопольного законодательства. Якобы компания злоупотребляла свои положением поставщика и якобы могла диктовать определенные условия Брюсселю, используя в качестве инструмента давления газовый фактор.

В ЕС сочли приемлемыми предложения "Газпрома", отмечается в размещенном на сайте Европейской комиссии документе. Таким образом, никаких действий против газового гиганта Брюссель предпринимать не будет.

По словам заместителя главы правления "Газпрома" Александра Медведева, принятое европейцами решение является оптимальным, оно исходит из функционирования газового рынка Старого Света в целом. "Газпром" всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем", – сказал он.

Антимонопольное расследование против газового гиганта Европа вела с 2012 года. Теперь же, на фоне разворачивающейся торговой и санкционной войны с США, ЕС прошел на попятную, прекратив расследование.



Это значительно укрепляет позиции российской компании на рынке Старого Света. Особенно актуально это в связи со строительством газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". Новая ветка будет идти из России в Германию, благодаря реализации проекта ФРГ сможет стать крупным газовым хабом и укрепить свое влияние в Европе.





США и Украина активно противодействуют строительству "Северного потока – 2", но в Берлине уже давно дали понять: газопроводу – быть. Недавно его начали строить уже на германской территории. В городе Лубмин федеральной земли Макленбург – Средняя Померания началось возведение газовой приемной станции и здания техобслуживания.