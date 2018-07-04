Путин заставил "похудеть" Пенсионный фонд
Согласно документу, опубликованному на едином портале правовой информации, доходы Пенсионного фонда уменьшатся в 2018 году на 66,8 миллиарда рублей, составив 8,266 триллиона рублей. Вместе с тем расходы ПФР увеличатся на 92,1 миллиарда – до 8,532 триллиона рублей. Падение уровня доходов связано с уменьшением средств федерального бюджета, выделяемых ПФР, пишет RT.
Таким образом, дефицит бюджета Пенсионного фонда России увеличивается на 158,9 миллиарда рублей – до 265,5 миллиарда рублей. Разницу между доходами и расходами планируется компенсировать за счет остатков средств, которые образовались в бюджете ПФР в результате их неполного использования в прошлом году.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о предстоящей пенсионной реформе. Планируется увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин на пять лет, до 65 лет, а для женщин – на восемь, до 63. При этом власти посулили россиянам значительный рост пенсионных выплат. Руководитель Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал, что их размер вырастет до 20 тысяч рублей к 2024 году.
В пенсионной реформе правительство старается учитывать мнение всех россиян, отметил глава кабмина Дмитрий Медведев. По его словам, изменившиеся условия выхода на пенсию должны создать больше возможностей для тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Председатель правительства подчеркнул, что в России появятся специальные программы, направленные на переобучение работников старших возрастов.
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