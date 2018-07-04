Путин заставил "похудеть" Пенсионный фонд

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий параметры бюджета Пенсионного фонда России на текущий год. В соответствии с нормативно-правовым актом, доходная часть ПФР сократится более чем на 66 миллиардов рублей, а дефицит значительно вырастет.



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