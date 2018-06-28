Работающие россияне потрясены новой реформой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в России начинается реформа по отмене традиционных трудовых книжек. Через два года данные о деятельности работников будут предаваться в Пенсионный фонд в режиме онлайн.



Медведев напомнил, что в большинстве развитых стран уже давно применяются электронные трудовые книжки. Таким образом, все сведения содержатся в глобальных информационных базах. При обращении человека в какое-либо ведомство инспектор получит нужную информацию за считаные секунды.

"При обращении за государственными услугами не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже – все это будет зафиксировано в базе данных", – объяснил Медведев. Председатель правительства также заявил, что уже с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

Более того, премьер сообщил, что внедрение новой системы пройдет поэтапно и правительство уже этим занимается. При этом россияне сохранят возможность иметь бумажную версию трудовой книжки, передает РБК.

Стоит отметить, что данный вопрос обсуждался в правительстве и ранее. Однако у профсоюзов и работодателей было множество противоречий. Позже поэтапный переход на электронный учет поддержал президент России Владимир Путин.

Напомним, с 2019 года возраст выхода на пенсию в России поднимут для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63-х. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

Ожидается, что закон будет принят уже осенью. Нововведение призвано реформировать пенсионный фонд в условиях старения населения и повысить благосостояние как нынешних, так и будущих пенсионеров. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.