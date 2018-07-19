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Экономика

Деньги на повышение пенсий возьмут из фонда оплаты труда

Фото: GLOBAL LOOK press/scully
Основным источником для повышения пенсионных выплат станет фонд оплаты труда, а не Фонд национального благосостояния. Как отметила депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина, именно от его размера зависит объем собираемых страховых платежей.
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По словам парламентария, не представляется возможным обеспечить ежегодное увеличение пенсий растущему числу пенсионеров при существующей производительности труда и прогнозируемом количестве занятых в экономике граждан. "При размере федерального бюджета порядка 17 триллионов рублей, ежегодный бюджет Пенсионного фонда – 8 триллионов, из которых 2,5 – пенсионный трансферт федерального бюджета", – подчеркнула законодатель.

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Она отметила, что это самая большая статья бюджетных расходов. "К сведению, фонд национального благосостояния не дотягивает до пяти триллионов рублей", – добавила Баталина.

Депутат подчеркнула, что если перевести пенсионные обязательства в основном на федеральный бюджет, то это перестает быть страховой системой, становясь, с ее слов, пособием в связи с низким уровнем дохода. Баталина пояснила, что размер этих выплат будет одинаковым для всех, вне зависимости от трудового стажа и уровня зарплаты.

Парламентарий также напомнила, что в действующем механизме индексации пенсий заложено, что с апреля каждого года страховая пенсия растет с учетом всех доходов, которые получит российский Пенсионный фонд. "Все, что будет накоплено в ПФР, отдадут двумя этапами пенсионерам", – сказала она, отметив, что отсюда и повышение на тысячу рублей. Госдума, при принятии государственного бюджета на 2019 год, возьмет этот вопрос на контроль.

Ольга Баталина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Также Баталина упомянула о ратификации 102-й конвенции Международной организации труда, которая предусматривает размер пенсий не менее 40% от утраченного заработка. По словам Баталиной, документ ограничивает верхний предел возраста выхода на пенсию 65-ю годами.

Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. При этом нижняя палата более чем на месяц увеличила время для обсуждения документа – до 24 сентября. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.

Автор: Иван Поляков19 июля 2018, 18:57

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