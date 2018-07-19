Деньги на повышение пенсий возьмут из фонда оплаты труда

Основным источником для повышения пенсионных выплат станет фонд оплаты труда, а не Фонд национального благосостояния. Как отметила депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина, именно от его размера зависит объем собираемых страховых платежей.

По словам парламентария, не представляется возможным обеспечить ежегодное увеличение пенсий растущему числу пенсионеров при существующей производительности труда и прогнозируемом количестве занятых в экономике граждан. "При размере федерального бюджета порядка 17 триллионов рублей, ежегодный бюджет Пенсионного фонда – 8 триллионов, из которых 2,5 – пенсионный трансферт федерального бюджета", – подчеркнула законодатель.

Она отметила, что это самая большая статья бюджетных расходов. "К сведению, фонд национального благосостояния не дотягивает до пяти триллионов рублей", – добавила Баталина.

Депутат подчеркнула, что если перевести пенсионные обязательства в основном на федеральный бюджет, то это перестает быть страховой системой, становясь, с ее слов, пособием в связи с низким уровнем дохода. Баталина пояснила, что размер этих выплат будет одинаковым для всех, вне зависимости от трудового стажа и уровня зарплаты.

Парламентарий также напомнила, что в действующем механизме индексации пенсий заложено, что с апреля каждого года страховая пенсия растет с учетом всех доходов, которые получит российский Пенсионный фонд. "Все, что будет накоплено в ПФР, отдадут двумя этапами пенсионерам", – сказала она, отметив, что отсюда и повышение на тысячу рублей. Госдума, при принятии государственного бюджета на 2019 год, возьмет этот вопрос на контроль.





Также Баталина упомянула о ратификации 102-й конвенции Международной организации труда, которая предусматривает размер пенсий не менее 40% от утраченного заработка. По словам Баталиной, документ ограничивает верхний предел возраста выхода на пенсию 65-ю годами.

Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. При этом нижняя палата более чем на месяц увеличила время для обсуждения документа – до 24 сентября. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.