Госдума поддержала будущих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ратификации 102-й конвенции Международной организации труда. Документ регулирует минимальные нормы социального обеспечения при выходе на пенсию. Законопроект обсуждается параллельно с изменениями в пенсионное законодательство.

Ратифицировать конвенцию МОТ рекомендовал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Конвенция устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Предусмотрено, что при выходе на пенсию гражданин должен получать не менее 40% от своей зарплаты.

Как пояснял ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ратификация конвенции будет означать, что наша страна берет на себя определенные обязательства и тем самым обеспечит выполнение основной задачи инициативы правительства по изменению пенсионной системы – повышение пенсий и уровня жизни пенсионеров.

Соотношение пенсии к уровню зарплаты на отметке 40% в долгосрочной перспективе будет обеспечено в соответствии с требованиями конвенции, заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов во время обсуждения в Госдуме пакета правительственных законопроектов.





"Согласно конвенции, обеспечение по старости в виде периодических выплат, составляющих 40% утраченного заработка, должно гарантироваться лицам, которые имеют соответствующих стаж. Российская Федерация сможет в долгосрочной перспективе обеспечить выплату пенсий и других периодических выплат на требуемом конвенцией уровне", – пообещал Пудов.

Конвенция, являющаяся основополагающим документом международного права социального обеспечения, была принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в 1952 году в Женеве и вступила в силу в 1955-м. Ее ратифицировали 55 государств, включая большинство развитых стран Европы, Израиль, Японию, Мексику и Бразилию.





Напомним, что 19 июля депутаты также приняли в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. При этом Госдума увеличила время для обсуждения резонансного документа до 24 сентября. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.