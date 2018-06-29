Россияне становятся инвалидами ради ранней пенсии

Наши соотечественники придумали способ обойти закон, чтобы досрочно выйти на пенсию. Чаще всего для достижения этого граждане покупают инвалидность.

Блогер Александра Баязитова раскрыла мошенническую схему. По ее словам, на черном рынке в последнее время резко подорожало оформление фиктивной инвалидности. С помощью такого способа россияне не только пытаются раньше уйти на пенсию, но и получить льготы на ЖКХ, проезд и покупку лекарств.

Открывают мошенническую цепочку участковые врачи или окулисты, предлагающие "помочь с инвалидностью". В зависимости от региона за это просят взятку в размере от 100 до 700 тысяч рублей, сообщает Life.ru.

После договоренности с врачом человеку могут назначить фиктивную операцию, из-за которой потребуется долгая реабилитация. Еще один вариант – комиссия, на которой вынесут нужный диагноз. Из-за мошенников многие россияне с реальными заболеваниями лишаются возможности получить инвалидность.

Существует в Москве и отдельный бизнес по торговле справками, который с пенсиями никак не связан. Многие жители столицы покупают липовую бумажку ради возможности парковаться и не платить.

Публикация от Елена (@elenka_nail_dreams_official) 28 Июн 2018 в 6:57 PDT

Напомним, что поэтапно повышать пенсионный возраст начнут с 2019 года. К 2028-му мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года к 2034-му. Как писали Dni.Ru, авторы реформы подчеркивают: невозможно обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.