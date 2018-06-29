Россияне становятся инвалидами ради ранней пенсии
Блогер Александра Баязитова раскрыла мошенническую схему. По ее словам, на черном рынке в последнее время резко подорожало оформление фиктивной инвалидности. С помощью такого способа россияне не только пытаются раньше уйти на пенсию, но и получить льготы на ЖКХ, проезд и покупку лекарств.
Открывают мошенническую цепочку участковые врачи или окулисты, предлагающие "помочь с инвалидностью". В зависимости от региона за это просят взятку в размере от 100 до 700 тысяч рублей, сообщает Life.ru.
После договоренности с врачом человеку могут назначить фиктивную операцию, из-за которой потребуется долгая реабилитация. Еще один вариант – комиссия, на которой вынесут нужный диагноз. Из-за мошенников многие россияне с реальными заболеваниями лишаются возможности получить инвалидность.
Существует в Москве и отдельный бизнес по торговле справками, который с пенсиями никак не связан. Многие жители столицы покупают липовую бумажку ради возможности парковаться и не платить.
Напомним, что поэтапно повышать пенсионный возраст начнут с 2019 года. К 2028-му мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года к 2034-му. Как писали Dni.Ru, авторы реформы подчеркивают: невозможно обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
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