"Это только начало": в шоу Соловьева сделали заявление о пенсионной реформе

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о пенсионных реформах, которые планируется ввести в обозримом будущем. Правительство намерено отказаться от балльной системы, которая была введена в 2015 году.

Голикова утвердительно ответила на вопрос телеведущего, планируется ли в России уход от балльной пенсионной системы. Она подчеркнула, что это сложное решение, но его придется принять, сообщает Ura.ru.

Вице-премьер напомнила, что с учетом изменений размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. "Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", – пояснила она.

Более того, Голикова рассказала, что ведется работа над проектом закона о накопительной части пенсии, пишет НСН. Предполагается, что осенью 2018 года он будет представлен на общественное обсуждение.

По словам чиновницы, это может быть второй частью пенсии, передает сайт "Комсомольская правда". "Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы, не обязательный", – подчеркнула вице-премьер.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на тысячу рублей в год. При этом в последние годы выплаты росли лишь на 400-500 рублей.

