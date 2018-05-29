Киев нашел новый способ "подоить" Москву
По словам постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, Киев готов заключить с Москвой договор о гарантии прокачки голубого топлива после запуска газопровода. "Если проект "Северный поток – 2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии", – заявил чиновник из Незалежной.
Он заявил, что соглашение должно быть трехсторонним – между Россией, Украиной и Германией. Помимо прочего, договор должен регламентировать конкретные объемы голубого топлива, которые "Газпром" будет прокачивать в Европу после запуска "Северного потока – 2".
Окончание строительства газопровода и его ввод в эксплуатацию, признал Кулеба, приведет к огромным убыткам для Украины, причем как в финансовом плане, так и в политическом. "То есть будет два крана – один в Москве, а второй будет в Берлине", – посетовал чиновник.
Украинский экономист Александр Дудчак отметил, что Киев в вопросе "Северного потока – 2" надеялся на поддержку Запада, но европейцы не готовы поступиться колоссальной выгодой ради интересов Незалежной. "Проблема Украины не слишком беспокоит европейцев, если Украина заставляет переплачивать, и из-за нее начинаются проблемы с надежными поставками, особенно в холодные месяцы года", – цитирует аналитика НСН. По его словам, транзит голубого топлива через украинскую территорию сохранится и после 2019 года (время предполагаемого запуска второго "Потока"), но только в тех объемах, которые определят Россия и Европа.
Напомним, в начале этого года строительство "Северного потока – 2" началось на территории Германии, в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания. С постройкой новой ветки украинская газотранспортная система, по которой голубое топливо прокачивалось в Европу, станет никому не нужна.
Из-за этого бюджет Незалежной может потерять около 10% поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор для шантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.
Артистке стало плохо прямо во время полета
Певица перестала скрывать интересное положение
Телеведущая намерена бороться
Страна в шоке от поступка телеведущего