Страшный сон Украины – газопровод "Северный поток - 2" – все-таки станет реальностью. Несмотря на противодействие США и их сателлитов в Европе, проект усилиями России и Германии продолжает реализовываться. Но в Киеве не сдаются: понимая, что остановить строительство газопровода не удастся, власти Незалежной идут на отчаянный шаг, надеясь минимизировать для себя негативные последствия от его ввода в эксплуатацию.

По словам постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, Киев готов заключить с Москвой договор о гарантии прокачки голубого топлива после запуска газопровода. "Если проект "Северный поток – 2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии", – заявил чиновник из Незалежной.

Он заявил, что соглашение должно быть трехсторонним – между Россией, Украиной и Германией. Помимо прочего, договор должен регламентировать конкретные объемы голубого топлива, которые "Газпром" будет прокачивать в Европу после запуска "Северного потока – 2".

Окончание строительства газопровода и его ввод в эксплуатацию, признал Кулеба, приведет к огромным убыткам для Украины, причем как в финансовом плане, так и в политическом. "То есть будет два крана – один в Москве, а второй будет в Берлине", – посетовал чиновник.

Украинский экономист Александр Дудчак отметил, что Киев в вопросе "Северного потока – 2" надеялся на поддержку Запада, но европейцы не готовы поступиться колоссальной выгодой ради интересов Незалежной. "Проблема Украины не слишком беспокоит европейцев, если Украина заставляет переплачивать, и из-за нее начинаются проблемы с надежными поставками, особенно в холодные месяцы года", – цитирует аналитика НСН. По его словам, транзит голубого топлива через украинскую территорию сохранится и после 2019 года (время предполагаемого запуска второго "Потока"), но только в тех объемах, которые определят Россия и Европа.





Напомним, в начале этого года строительство "Северного потока – 2" началось на территории Германии, в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания. С постройкой новой ветки украинская газотранспортная система, по которой голубое топливо прокачивалось в Европу, станет никому не нужна.

Из-за этого бюджет Незалежной может потерять около 10% поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор для шантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.