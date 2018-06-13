ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"

Открывающийся завтра, 14 июня чемпионат мира по футболу уже в который раз разбивает миф об изоляции России. Мало того, мундиаль станет началом конца так называемой "Большой семерки", осколки которой после демарша Дональда Трампа, уже не собрать.

За день до начала мундиаля Кремль обнародовал список гостей президента Владимира Путина на открытии важного для всего мира спортивного события. В Москву приедут наследный принц Саудовской Аравии, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Боливии, Парагвая, премьер-министры Армении и Ливана, глава парламента КНДР.

И это только те, кого президент будет принимать завтра, 14 июня, а до финала чемпионата в Россию приедут политики еще из нескольких государств. Точно обещал посетить Москву президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об этом на недавнем экономическом форуме в Петербурге.

Вслед за этой представительской встречей, на которую также приехали лидеры нескольких западных стран, мундиаль обещает стать площадкой для общения между политиками из всех частей света. О какой изоляции России в таком случае можно вообще говорить?





Тем не менее, некоторые западные журналисты, приехавшие освещать чемпионат в Россию, пытаются испортить нашу бочку меда своей ложкой дегтя. Пишут, что здесь расистки настроенные болельщики, что иностранцам страшно ходить по улицам и прочее, и прочее. Но таких мастеров пера, стоит отметить, все-таки меньшинство.

А вот, к примеру, британская The Guardian пишет, что все в России оказалось гораздо приятнее, чем ожидали журналисты. Москва в последние годы изменилась сильнее, чем любой другой европейский город, здесь очень легко пользоваться общественным транспортом. Болельщики спокойно передвигаются по столице нынешнего мундиаля на такси и автобусах, спускаются в метро и занимают свободные места на уличных верандах ресторанов и кафе.





"Москва получила шанс показать миру свой новый имидж современной европейской столицы, который она обрела за последние годы благодаря масштабным реновациям и программам городского планирования", – пишет автор статьи.

Многие западные издания в преддверии чемпионата мира опубликовали свои рекомендации и целые памятки болельщикам. В них содержатся советы, как вести себя при встрече с русскими фанатами, что стоит посмотреть в городах, где пройдут матчи и как сэкономить на такси.





В Москву в эти дни приедут десятки, сотни тысяч любителей футбола и в этой ситуации как-то странно звучат мантры об изоляции и ненужности России. Чего не скажешь о разваливающейся "Большой семерке". Выгнав четыре года назад Россию, эта псевдоорганизация, похоже, приказала долго жить.

Так уж совпало, что за несколько дней до открытия чемпионата в России, на очередном саммите G7 произошел конфуз. Всемогущий Дональд Трамп, выслушав от своих партнеров приличную долю критики, разобиделся на канадского премьера Джастина Трюдо, хлопнул дверью и отказался подписывать итоговое коммюнике встречи.





Критиковать Трампа есть за что: его пошлины на сталь и алюминий серьезно ударили по всему Евросоюзу. Ангела Меркель серьезно расстроилась из-за потерь, которые несут немецкие производители. Одна надежда – совместный с Россией проект "Северный поток – 2", да и тот хозяин Белого дома хочет закрыть.

Разругавшись со Старым Светом, Трамп бросился наводить мосты с Азией и отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером. Но и здесь его ждал неприятный сюрприз: за неделю до этого с Ким Чен Ыном уже успел пообщаться российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Возможно, поэтому дальше красивых слов и 13-секундного рукопожатия с главой КНДР, у Трампа больше ничего не получилось.





Выходит, что и американский президент, и остальные лидеры "Большой семерки" остались не у дел. Былое влияние в мире они окончательно растеряли, ведь даже между собой политики не могут договориться. А Россия, напротив, показывает и свое гостеприимство, и мощь, которую не сломили санкции последних четырех лет.

Теперь вся надежда на нашу сборную, которой хочется пожелать как можно больше побед на домашнем чемпионате. Здесь и родные стены помогут, и молитвы за футболистов, к которым призвал патриарх Кирилл. В крайнем случае, можно по совету Семена Слепакова заменить тренера российской сборной на Рамзана Кадырова.



