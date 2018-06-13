ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
За день до начала мундиаля Кремль обнародовал список гостей президента Владимира Путина на открытии важного для всего мира спортивного события. В Москву приедут наследный принц Саудовской Аравии, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Боливии, Парагвая, премьер-министры Армении и Ливана, глава парламента КНДР.
И это только те, кого президент будет принимать завтра, 14 июня, а до финала чемпионата в Россию приедут политики еще из нескольких государств. Точно обещал посетить Москву президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об этом на недавнем экономическом форуме в Петербурге.
Вслед за этой представительской встречей, на которую также приехали лидеры нескольких западных стран, мундиаль обещает стать площадкой для общения между политиками из всех частей света. О какой изоляции России в таком случае можно вообще говорить?
Тем не менее, некоторые западные журналисты, приехавшие освещать чемпионат в Россию, пытаются испортить нашу бочку меда своей ложкой дегтя. Пишут, что здесь расистки настроенные болельщики, что иностранцам страшно ходить по улицам и прочее, и прочее. Но таких мастеров пера, стоит отметить, все-таки меньшинство.
А вот, к примеру, британская The Guardian пишет, что все в России оказалось гораздо приятнее, чем ожидали журналисты. Москва в последние годы изменилась сильнее, чем любой другой европейский город, здесь очень легко пользоваться общественным транспортом. Болельщики спокойно передвигаются по столице нынешнего мундиаля на такси и автобусах, спускаются в метро и занимают свободные места на уличных верандах ресторанов и кафе.
"Москва получила шанс показать миру свой новый имидж современной европейской столицы, который она обрела за последние годы благодаря масштабным реновациям и программам городского планирования", – пишет автор статьи.
Многие западные издания в преддверии чемпионата мира опубликовали свои рекомендации и целые памятки болельщикам. В них содержатся советы, как вести себя при встрече с русскими фанатами, что стоит посмотреть в городах, где пройдут матчи и как сэкономить на такси.
В Москву в эти дни приедут десятки, сотни тысяч любителей футбола и в этой ситуации как-то странно звучат мантры об изоляции и ненужности России. Чего не скажешь о разваливающейся "Большой семерке". Выгнав четыре года назад Россию, эта псевдоорганизация, похоже, приказала долго жить.
Так уж совпало, что за несколько дней до открытия чемпионата в России, на очередном саммите G7 произошел конфуз. Всемогущий Дональд Трамп, выслушав от своих партнеров приличную долю критики, разобиделся на канадского премьера Джастина Трюдо, хлопнул дверью и отказался подписывать итоговое коммюнике встречи.
Критиковать Трампа есть за что: его пошлины на сталь и алюминий серьезно ударили по всему Евросоюзу. Ангела Меркель серьезно расстроилась из-за потерь, которые несут немецкие производители. Одна надежда – совместный с Россией проект "Северный поток – 2", да и тот хозяин Белого дома хочет закрыть.
Разругавшись со Старым Светом, Трамп бросился наводить мосты с Азией и отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером. Но и здесь его ждал неприятный сюрприз: за неделю до этого с Ким Чен Ыном уже успел пообщаться российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Возможно, поэтому дальше красивых слов и 13-секундного рукопожатия с главой КНДР, у Трампа больше ничего не получилось.
Выходит, что и американский президент, и остальные лидеры "Большой семерки" остались не у дел. Былое влияние в мире они окончательно растеряли, ведь даже между собой политики не могут договориться. А Россия, напротив, показывает и свое гостеприимство, и мощь, которую не сломили санкции последних четырех лет.
Теперь вся надежда на нашу сборную, которой хочется пожелать как можно больше побед на домашнем чемпионате. Здесь и родные стены помогут, и молитвы за футболистов, к которым призвал патриарх Кирилл. В крайнем случае, можно по совету Семена Слепакова заменить тренера российской сборной на Рамзана Кадырова.
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