Страшный сон президента Украины Петра Порошенко становится реальностью. В Германии началось строительство газопровода из России в Европу "Северный поток – 2". А это значит, что все потуги лидера Незалежной, распинавшегося перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель о "вредности и ненужности" проекта, оказались тщетными.

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