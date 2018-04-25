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Экономика

Обезумевшая без газа Украина грозит войной России

Фото: GLOBAL LOOK press
Газовое голодание дает о себе знать: Украина грозит войной России в случае прекращения транзита голубого топлива. Воинственные заявления сделаны через сутки после того, как "Газпром" фактически протянул Киеву руку помощи.
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Чрезвычайно прозорливый главный коммерческий директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко предрек скорую войну с Россией. Так болезненно он отреагировал на возможное прекращение транзита российского газа через территорию Украины. В Киеве не исключают неприятные геополитические последствия для всего мира.

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"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", – приводит слова Витренко телеканал "112 Украина".

Примечательно, что заявление одного из руководителей "Нафтогаза" прозвучало ровно через сутки после того, как в России сказали, что не против сотрудничества с Украиной в газовой сфере. Руководство "Газпрома" даже готово к переговорам с "Нафтогазом" о новом транзитном контракте. Фактически Москва дала понять Киеву, что еще не все потеряно, а он в ответ грозит большой войной.

Фото: GLOBAL LOOK press/Celestino Arce

На наших глазах разворачивается очередной акт эпической комедии, у которой нет ни конца, ни края, полагает публицист и политолог Армен Гаспарян. Он напомнил, что в 2015 году Петр Порошенко заявил, что Украина может обойтись без российского газа. Это заявление транслировалась по всем украинским СМИ ровно до того момента, пока не было объявлено о начале реализации проекта "Северный поток – 2".

В этот момент неожиданно выяснилось, что прожить без российского газа Украина не может, так как 10% доходной части бюджета Незалежной составляет плата за транзит голубого топлива в Европу. Закатив масштабную истерику, Киев пытался привлечь на свою сторону европейских партнеров. Из-за океана тогда раздавались требования Госдепа США к ЕС любой ценой сохранить жизнеспособность Украины.

Армен Гаспарян. Кадр youtube.com

"Апогей этой истерики наступил, когда Порошенко начал канючить перед Меркель вместо того, чтобы заниматься главной своей проблемой – реализацией Минских соглашений и обсуждением перспектив Нормандского формата", - сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.

Что касается заявления руководства "Нафтогаза" об угрозе войны с Россией, то политолог напомнил, что ранее подобные высказывания позволяли себе украинские националисты. Гаспарян назвал подобные заявления ни чем иным, как пиар-акцией, причем направленной не в сторону России, а в адрес украинских обывателей. Таким образом "Нафтогаз" демонстрирует им свою непримиримую позицию.

По мнению эксперта, на этом фоне украинские власти готовятся к полномасштабному военному конфликту в Донбассе. "В момент, когда начнет сыпаться экономика страны, им останется только один вариант существования – война", – полагает Армен Гаспарян.

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin

Публицист уверен, что Украина находится в положении того самого мальчика, который все время кричал "Волки! Волки!" и в момент, когда волки на самом деле появились, ему уже никто не верил.

"Киев три года рассказывал всем сказки, покупая втридорога реверсный российский газ, вместо того, чтобы заниматься развитием собственной экономики. Сейчас, когда остается все меньше времени до начала работы "Северного потока – 2", воинственная риторика украинских властей будет дополняться провокациями на юго-востоке страны", – заключил политолог.  

Напомним, что 19 апреля истек срок для переговоров по контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите. Ранее истек срок по контракту на поставку газа, и 20 апреля "Газпром" подал документы о разрыве коммерческих договоров в Арбитражный суд Стокгольма.

Фото: GLOBAL LOOK press/Str

Некоторое время назад на Украине возник дефицит голубого топлива, и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. При этом отказавшись от российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы, но по завышенной цене.

Проект "Северный поток – 2" должен стать частичной альтернативой украинскому маршруту. Он способен сократить затраты по транспортировке газа в Европу на треть. Несмотря на противодействие со стороны США и Украины, проект поддержали несколько европейских стран, в том числе Германия и Австрия. "Северный поток -2" должен заработать в 2019 году.


Автор: Александр Комаров25 апреля 2018, 22:05

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