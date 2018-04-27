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Меркель исподтишка пнула Порошенко по трубе

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Германия готова помогать Еврокомиссии в поиске инвесторов для ГТС Украины, чтобы сохранить транзит российского газа. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве ФРГ.
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Несмотря на то что в официальной риторике канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает президента Украины Перта Порошенко, она готовит решение, которое вряд ли понравится Киеву. Под посулы спасти транзит через Незалежную Берлин готовится заменить его своим.

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"Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Петром Порошенко сказала, что мы как немцы хотим поддержать переговоры о транзите, мы хотим, чтобы новый договор о транзите через Украину после 2019 года состоялся. Безусловно, это связано с тем, что Украина инвестирует в ГТС. Это означает, что нам нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этот трубопровод", – цитирует источник "Свободная пресса".

По его словам, Берлин готов работать с Еврокомиссией, чтобы создать консорциум таких инвесторов. Однако вопрос заключается в привлекательности такого инвестирования.

Неблагоприятный прогноз на этот счет дают и эксперты. "Когда "Северный поток – 2" будет построен, Германия станет самым крупным транзитером российского газа в Европе. По сути, ФРГ займет место Украины, поэтому только на словах немцы всей душой за Украину. На деле они исключительно за себя", – считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Ранее стало известно, что Россия готова провести переговоры с ЕС о продолжении транзита российского газа через Украину после истечения контракта в 2019 году. До конца апреля "Газпром" намерен получить разрешение от Швеции на строительство "Северного потока – 2". Уже получено одобрение со стороны Финляндии, Австрии и Германии. Слово остается за Данией.

Автор: Валерия Нарская27 апреля 2018, 11:19

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