Меркель исподтишка пнула Порошенко по трубе
Несмотря на то что в официальной риторике канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает президента Украины Перта Порошенко, она готовит решение, которое вряд ли понравится Киеву. Под посулы спасти транзит через Незалежную Берлин готовится заменить его своим.
"Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Петром Порошенко сказала, что мы как немцы хотим поддержать переговоры о транзите, мы хотим, чтобы новый договор о транзите через Украину после 2019 года состоялся. Безусловно, это связано с тем, что Украина инвестирует в ГТС. Это означает, что нам нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этот трубопровод", – цитирует источник "Свободная пресса".
По его словам, Берлин готов работать с Еврокомиссией, чтобы создать консорциум таких инвесторов. Однако вопрос заключается в привлекательности такого инвестирования.
Неблагоприятный прогноз на этот счет дают и эксперты. "Когда "Северный поток – 2" будет построен, Германия станет самым крупным транзитером российского газа в Европе. По сути, ФРГ займет место Украины, поэтому только на словах немцы всей душой за Украину. На деле они исключительно за себя", – считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Ранее стало известно, что Россия готова провести переговоры с ЕС о продолжении транзита российского газа через Украину после истечения контракта в 2019 году. До конца апреля "Газпром" намерен получить разрешение от Швеции на строительство "Северного потока – 2". Уже получено одобрение со стороны Финляндии, Австрии и Германии. Слово остается за Данией.
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