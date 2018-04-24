Россия подала сигнал оставшейся без газа Украине

Россия не против сотрудничества с Украиной в газовой сфере, а "Газпром" даже готов к переговорам с "Нафтогазом" по новому контракту на транзит голубого топлива. Таким образом Москва говорит Киеву, что не все еще потеряно и украинский транзит имеет право на существование.

По словам председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, расторжение нынешнего контракта с "Нафтогазом" не означает полного прекращения транзита газа в Европу через Украину. Медведев подчеркнул, что объемы транзитного газа будут зависеть от позиций украинских партнеров.

"Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет", – пошутил топ-менеджер крупнейшей российской компании. Он также объяснил, когда Украина получит право заключить новый контракт. Для этого "Нафтогаз" должен обосновать экономическую привлекательность транзита через территорию Украины.

Частичной альтернативой украинскому маршруту сейчас выступает проект "Северный поток – 2". Он способен сократить затраты по транспортировке газа в Европу на треть, считает Медведев. Несмотря на противодействие со стороны США и Украины, проект поддержали несколько европейских стран, в числе которых Германия и Австрия.

Мало того, сейчас речь идет о строительстве "Северного потока – 3". Глава правления "Газпрома" не исключает появления и такого проекта. "Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты – "Северный поток-3", например", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Напомним, что 19 апреля истек срок для переговоров по контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите, чуть ранее истек срок по контракту на поставку газа, и 20 апреля "Газпром" подал документы о разрыве коммерческих договоров в арбитражный суд Стокгольма.

Некоторое время назад на Украине возник дефицит голубого топлива и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. Между тем, отказавшись два года назад от российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы, но по завышенной цене.