Агрессивный Трамп загнал США в тупик

Россия может оставить США без титана, необходимого им для производства гражданских и военных самолетов. Поставки этого металла из Китая маловероятны – Вашингтон недавно развязал с Пекином торговую войну, чем сам себя загнал в тупик.

Запрет на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов предусмотрен законом об ответных мерах на действия США, проект которого внесен в Госдуму. Пострадает от ограничений, в первую очередь, корпорация Boeing, которой для производства самолетов необходим титан.

Удар для США окажется весьма болезненным, уверен военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он напомнил, что российское предприятие "ВСМПО-Ависма" выделяет так называемую титановую губку, и уже из нее делаются необходимые Boeing изделия. Все производство находится в России, американская компания когда-то даже вкладывалась в это предприятие. Если закон будет принят Госдумой, титана американцы не получат.

Вашингтон, конечно, может попытаться наладить поставки из Китая, где также производятся титановая губка. Однако недавно Соединенные Штаты развязали с КНР торговую войну, введя пошлины на алюминий и другие металлы. В этой ситуации Пекин, скорее всего, выразит солидарность Москве и покажет США "комбинацию из трех пальцев" – чем нанесет американцам колоссальный урон, приводит РИА ФАН слова председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.

С освоением космоса без российской помощи у американцев тоже возникнут серьезные проблемы. Москва может прекратить поставки "партнерам" ракетных двигателей РД-180, которые те используют для вывода спутников в космос. Эти двигатели устанавливаются на ракету-носитель Atlas V – и без них ставятся под удар все программы, которые на нее "завязаны". У США останется единственная ракета, которая сможет выполнять программы военного и гражданского назначения —Delta IV Heavy.