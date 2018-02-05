Россияне просят у президента защиты от Центробанка

Начался сбор подписей россиян, которые считают себя пострадавшими от действий Центробанка и подконтрольному ему Агентства по страхованию вкладов, под обращением к главе государства Владимиру Путину. Граждане, в числе которых представители Союза вкладчиков России, считают, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина должна понести ответственность за то, что происходит в банковской сфере страны.



Поводом для очередного недовольства россиян стала новость, о том, что Агентство по страхованию вкладов (председателем совета директоров является глава ЦБ Эльвира Набиуллина – Прим. Ред.) судится и выигрывает дела в отношении граждан, которые сняли свои деньги со счетов незадолго до отзыва лицензии у того или иного банка. Суть претензий АСВ проста: агентство требует вернуть депозиты в ликвидированные финансово-кредитные организации. При этом, истца мало интересует, остались ли у ответчиков снятые средства.



От таких действий регулятора и подконтрольной ему конторы уже есть пострадавшие. Пытаясь добиться справедливости, граждане решили бороться за свои права. Одним из шагов стала кампания по сбору подписей под петицией с просьбой разобраться в ситуации. Адресатом обращения является президент Владимир Путин.

В крупных городах страны развернуты мобильные пункты по сбору подписей под обращением. Здесь любой неравнодушный человек может поддержать петицию, поставив свою подпись под ней.

Как рассказал глава Союза вкладчиков России Николай Николаев, действия АСВ и ЦБ в общественной организации считают противоправными. "Мы призываем всех тех, кто видит опасность для своих сбережений, поддержать кампанию, – заявил он. – А угроза, как показывает нынешняя "работа" АСВ в судах, может возникнуть откуда угодно".

По мнению экспертов, Агентство по страхованию вкладов и Центробанк уже переходят границы. Так, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считаете, что такого рода действия подрывают доверие россиян ко всей банковской системе. "Добросовестные граждане, опасаясь подобных споров, побоятся хранить средства во вкладах, – заявил он газете "Коммерсантъ". – И потому Ассоциация обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу".

Вопросы к деятельности ЦБ и АСВ есть и у государственных деятелей. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение к Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором просит ее разобраться в правомерности и обоснованности судебных исков. "АСВ выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций - обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков", – отметил парламентарий.

Напомним, Союз вкладчиков России появился на волне стихийных протестов пострадавших вкладчиков банка "Югра". Общественная организация занимается, в том числе, тем, что пытается вернуть этому банку лицензию. "Мы осознаем, что если суд будет проигран, то держатели депозитов, превышающих потолок в 1,4 миллиона рублей, никогда не увидят своих денег, – считает Николай Николаев. – Как можно предположить, то же ожидает и граждан, с которыми судится АСВ". Инициаторы нынешних действий в отношении имущества людей должны понести ответственность в соответствии с законодательством, заключил он.