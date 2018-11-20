Дума договорилась о компенсации аграриям роста цен на топливо

Госдума и правительство достигли договоренности о компенсации сельхозпроизводителям роста цен на горюче-смазочные материалы. Об этом заявил главы комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к бюджету текущего года.



Дополнительные средства будут выделены, если до конца года будет просчитана потребность в них сельхозпроизводителей. По словам Андрея Макарова, средства на соответствующие цели правительство выделит из Резервного фонда.

Принятое решение было отражено в постановлении, которое нижняя палата приняла в ходе рассмотрения поправок к бюджету текущего года. "Чтобы такая проблема не возникала в следующем году, мы будем предлагать завтра, когда будем рассматривать бюджет-2019 в третьем чтении, добавить аналогичный пункт в постановление к бюджету 2019 года", – отметил Макаров.

Вернуться к вопросу о выделении компенсации сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на топливо призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе недавнего обсуждения проекта бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Председатель нижней палаты сообщил, что депутаты будут обсуждать эту проблему в ходе второго чтения поправок к бюджету 2018 года.





Володин посетовал, что вопрос компенсации аграриям был ранее отражен в постановлении Думы, но исполнен частично. "Мы не до конца выполнили свои обязательства, хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потому что было выделено пяти миллиардов рублей на компенсацию в связи с ростом цен на ГСМ сельхозпроизводителям, а речь шла о 12 миллиардах рублей", – пояснил законодатель.

Кроме того, отметил спикер, по этому вопросу глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев докладывал президенту. "Мы этот вопрос дополнительно обсуждали с председателем правительства", – сказал парламентарий.