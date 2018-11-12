Володин: фонд Доктора Лизы получит из бюджета 21 миллион рублей

Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" получит 21 миллион рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Думский комитет по бюджету и налогам поддержал соответствующую поправку в проект бюджета на 2019 год. Ее внесли глава комитета Андрей Макаров и спикер Думы. Как отметил Вячеслав Володин, волонтеры фонда Доктора Лизы помогают нуждающимся, тяжело больным, в первую очередь детям, пострадавшим от катастроф, военных и стихийных бедствий.

"Нам необходимо со своей стороны поддерживать эту важную для всех нас деятельность фонда", – подчеркнул глава Думы. Он также напомнил, что о возможности выделения средств фонду Доктора Лизы речь шла еще в прошлом году и эта норма была зафиксирована в постановлении Госдумы при принятии федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Фонд "Справедливая помощь" был создан известной правозащитницей и благотворителем Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. С момента начала конфликта на Украине она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями, вывозила оттуда больных и раненых детей.

«Прощаясь с родными, дети прикладывали ладошки к стеклам автобуса. Я многое видела в жизни и на войне, но страшнее этих ладошек не было ничего»

Великий человек была Доктор Лиза, величайшийhttps://t.co/0FEahE4DnD pic.twitter.com/E99rTSBHrV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 декабря 2017 г.

Основательница фонда погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Через некоторое время ее фонд официально сменил название, и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Известно, что Вячеслав Володин оказывает помощь благотворительному фонду, созданному Доктором Лизой. В начале прошлого года сообщалось, что спикер Госдумы перевел на счет организации пять миллионов рублей.