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Политика

Трамп сделал откровенное признание о Путине

Фото: GLOBAL LOOK press
Президент США Дональд Трамп известен своей эксцентричной манерой поведения, неотъемлемой частью которого являются громкие и провокационные, но пустые фразы. Вот и на сей раз глава Белого дома отличился. В интервью телеканалу CBS News миллиардер не исключил, что президент России Владимир Путин причастен к убийствам и отравлениям.  
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У американского президента спросили, согласен ли он с тем, что российский лидер "участвует в убийствах и отравлениях". Ответ у Трампа нашелся сразу: "Наверное, да. Наверное". Вместе с тем миллиардер обратил внимание на то, что инциденты с использованием химоружия происходят не в США, подчеркнув, что "русские не должны этого делать". Слова главы Белого дома передает Ura.ru.

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Власти ряда западных стран обвиняют Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Кроме того, США и их союзники полагают, что Москва выгораживает президента Сирии Башара Асада, который, по их мнению, использует отравляющие вещества против группировок боевиков.  


Ну а пока Трамп говорит, его рейтинг на мировой арене проседает. Последние данные исследовательского цента Pew Research говорят о том, что с внешней политикой главы Белого дома согласны лишь 27% респондентов. Для сравнения: с действиями российского лидера согласны треть опрошенных. 

В исследовании приняли участие жители всех континентов. Снижение рейтинга Трампа аналитики объяснили уверенностью жителей других стран в том, что глава Белого дома не хочет считаться с интересами других государств. 

Так, лишь 18% французов полагают, что Вашингтон уважает мнение Парижа. Что касается наших сограждан, только 25% респондентов уверены, будто 45-й президент США учитывает интересы России.

Автор: Иван Поляков15 октября 2018, 09:57
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