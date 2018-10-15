Трамп сделал откровенное признание о Путине
У
американского президента спросили, согласен ли он с тем, что российский
лидер "участвует в убийствах и отравлениях". Ответ у Трампа нашелся
сразу: "Наверное, да. Наверное". Вместе с тем миллиардер обратил
внимание на то, что инциденты с использованием химоружия происходят не в США,
подчеркнув, что "русские не должны этого делать". Слова главы Белого
дома передает Ura.ru.
Власти ряда западных стран обвиняют Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Кроме того, США и их союзники полагают, что Москва выгораживает президента Сирии Башара Асада, который, по их мнению, использует отравляющие вещества против группировок боевиков.
Владимир Путин посетит Париж 11 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны: Там же в это время будет Трамп pic.twitter.com/XFTuNWnROO— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 сентября 2018 г.
Ну а пока Трамп говорит, его рейтинг на мировой арене проседает. Последние данные исследовательского цента Pew Research говорят о том, что с внешней политикой главы Белого дома согласны лишь 27% респондентов. Для сравнения: с действиями российского лидера согласны треть опрошенных.
В исследовании приняли участие жители всех континентов. Снижение рейтинга Трампа аналитики объяснили уверенностью жителей других стран в том, что глава Белого дома не хочет считаться с интересами других государств.
Так, лишь 18% французов полагают, что Вашингтон уважает мнение Парижа. Что касается наших сограждан, только 25% респондентов уверены, будто 45-й президент США учитывает интересы России.
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