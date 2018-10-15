Трамп сделал откровенное признание о Путине

Президент США Дональд Трамп известен своей эксцентричной манерой поведения, неотъемлемой частью которого являются громкие и провокационные, но пустые фразы. Вот и на сей раз глава Белого дома отличился. В интервью телеканалу CBS News миллиардер не исключил, что президент России Владимир Путин причастен к убийствам и отравлениям.

прочитано 1574 раза У американского президента спросили, согласен ли он с тем, что российский лидер "участвует в убийствах и отравлениях". Ответ у Трампа нашелся сразу: "Наверное, да. Наверное". Вместе с тем миллиардер обратил внимание на то, что инциденты с использованием химоружия происходят не в США, подчеркнув, что "русские не должны этого делать". Слова главы Белого дома передает Ura.ru.

ПО ТЕМЕ Путин прилюдно унизил выскочку Трампа Почему Трампу никогда не догнать Путина Дональд Джон Трамп президент США Власти ряда западных стран обвиняют Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Кроме того, США и их союзники полагают, что Москва выгораживает президента Сирии Башара Асада, который, по их мнению, использует отравляющие вещества против группировок боевиков. Владимир Путин посетит Париж 11 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны: Там же в это время будет Трамп pic.twitter.com/XFTuNWnROO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 сентября 2018 г.

Ну а пока Трамп говорит, его рейтинг на мировой арене проседает. Последние данные исследовательского цента Pew Research говорят о том, что с внешней политикой главы Белого дома согласны лишь 27% респондентов. Для сравнения: с действиями российского лидера согласны треть опрошенных. В исследовании приняли участие жители всех континентов. Снижение рейтинга Трампа аналитики объяснили уверенностью жителей других стран в том, что глава Белого дома не хочет считаться с интересами других государств. Так, лишь 18% французов полагают, что Вашингтон уважает мнение Парижа. Что касается наших сограждан, только 25% респондентов уверены, будто 45-й президент США учитывает интересы России.

15 октября 2018, 09:57 Автор: Иван Поляков