Биткоин ждет скорый крах

Эксперты предсказали биткоину незавидную участь. По их мнению, криптовалюта не сможет повторить свой головокружительный успех.

Криптовалюты и биткоин, как самый известный представитель этого нового финансового инструмента, часто появляются в новостных заголовках, однако многие до сих пор не поняли, чего от них ждать. О том, что происходит на рынке криптовалют, Dni.Ru рассказал финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

"В течение праздников рынок криптовалют несколько раз демонстрировал сильные импульсы в обоих направлениях. На главную сцену вышел Ripple, оттеснив на некоторое время Ethereum на третью позицию в списке крупнейших криптовалют. В поле зрения вышли также до этого не столь известные монеты: Cardano, Stellar и TRON, показывавшие в определенные моменты впечатляющие всплески курсов", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в целом рынок криптовалют демонстрирует умеренное снижение. Однако за 2018 год ситуация исправится, хотя и не для всех "коинов" год будет одинаково удачным.

"Эксперты весьма положительно смотрят на перспективы Ethereum в 2018 году. В экосистеме сети разработчики делают все необходимое для поддержания высоких уровней скорости исполнения транзакций, тогда как объемный пул сторонних разработчиков может обеспечить Ethereum главные позиции на рынке к концу года", – рассказал Александр Купцикевич.

"Ровно обратная ситуация продолжает бить по биткоину. Эталонная криптовалюта в рамках отскока после коррекции приблизилась 6 января к 17,6 тысячи долларов. Однако валюта вновь начала снижаться из-за негативного новостного фона и общей разочарованности инвесторов", – заметил аналитик.

По его словам, пока рынок сохраняет веру в то, что все эти проблемы можно будет решить. Однако все чаще биткоин сравнивают с другими проектами, которые проложили дорогу новым технологиям, но подверглись забвению. "В 2018 году эта криптовалюта может быть вытеснена быстрыми, дешевыми и гибкими проектами вроде Ethereum или подающего надежды Gram Павла Дурова", – процитировал Александр Купцикевич версию экспертов.

В марте этого года появится криптовалюта Gram, которая вскоре может стать дороже битконов

Не упустите шанс , и да не благодарите — Belle (@sassyyygirlll) 7 января 2018 г.

"Глобально, в 2018 году, кроме смены главных действующих лиц, можно ожидать исчезновения с рынка до 60% бесперспективных альткоинов, появления осязаемой регуляции и реструктурирования глобальной финансовой системы уже на основе блокчейна", – подчеркнул аналитик. Таким образом, многие криптовалюты рискуют исчезнуть, однако сама технология, на которой они созданы, будет использоваться повсеместно.

