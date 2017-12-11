Когда лопнет пузырь биткоина

Аналитик группы компаний "Финам" Леонид Делицын дал прогноз самой популярной и дорогой криптовалюты в мире. Эксперт считает, что биткоин – финансовый пузырь.

В настоящее время биткоин стремится занять свою нишу на рынке в отсутствие конкурентов. По мнению аналитика, его рост отражает стремление людей вложиться в актив, быстро набирающий стоимость.

Делицын напомнил о "пузыре доткомов", который образовался в 90-е. Тогда цена бумаги могла взлететь в десять раз за несколько месяцев. Эксперт считает, что криптовалюта может подорожать еще в два или три раза, но когда вливания денег закончатся, этот пузырь лопнет, передает телеканал "360".

"Я полагаю, в этом году биткоин вырастет до 25 тысяч долларов, затем случится падение цены на 30 или 40%, но после этого она поднимется до уровня в 20 или 22 тысячи долларов", – полагает Делицын. "Что будет дальше, предсказать невозможно", – заключил аналитик.

Он отметил, что, кроме биткоина, появляется множество других криптовалют и иных финансовых инструментов. При этом основная проблема биткоина и блокчейна в том, что они должны доказать свою реальную применимость.

Биткоин — пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций и одноименный протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.