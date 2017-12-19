Биткоину предрекли неизбежную смерть

Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург избавился от всех своих биткоинов. Он полагает, что у криптовалюты нет перспектив.



Предприниматель уверен, что основные проблемы биткоина — в высоких комиссиях и падающей скорости переводов. Ольденбург отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока". Это память, которая хранит записи транзакций. Из-за неликвидности вложения в криптовалюта становятся слишком рискованными.

"Могу сказать, что вложения в биткоин – самые экстремальные инвестиции, которые только можно сделать", – цитирует бизнесмена Business Insider. Он добавил, что люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта.

Вместе с тем, несмотря на то, что Ольденбург продал все свои биткоины, он не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. По имеющейся информации, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три месяца.

Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч владельцев криптовалюты.

Биткоин — пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций и одноименный протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.