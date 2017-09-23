В Домодедово массово задерживаются рейсы "ВИМ-Авиа"

В Домодедово задержано 14 рейсов компании "ВИМ-Авиа". Инцидент произошел из-за долга перевозчика перед топливно-заправочными организациями, сообщили в Росавиации.

Задержанные рейсы будут отправлены в ближайшие дни. Авиакомпания приступила в регистрации пассажиров, передает ТАСС.

Тем временем очевидцы сообщают о давке в аэропорту из-за задержек. Люди столпились возле стойки регистрации, одной из пассажирок стало плохо, передает Telegram-канал LIFE SHOT. По факту случившегося проводит проверку специальная комиссия Министерства транспорта.