Любителей водки ждет новое потрясение
Согласно документу, Минздрав предлагает повысить акциз с нового года на те алкогольные напитки, в которых содержание спирта более 9%, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя министерства. По мнению авторов инициативы, темпы роста ставки налога должны опережать инфляцию.
В ведомстве уверены, что увеличение акцизов – самый эффективный способ снизить уровень потребления спиртных напитков в стране. "На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция", – пояснил представитель Минздрава.
Авторы документа считают, что бутылка водки объемом 0,5 литра должна стоить более 300 рублей. На сегодняшний день этот напиток намного дешевле – около 205 рублей. Соответственно, у людей будет возможность приобрести слабоалкогольные напитки по той же цене, что и раньше, а вот крепкое спиртное, которое чаще всего и приводит к алкоголизации, станет менее доступно.
Как отмечает издание, нынешнее законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года. Также оно напоминает о том, что в 2012-2014 году также были резко увеличены акцизы на крепкий алкоголь. Однако вместо падения спроса на спиртное, сильно увеличился рынок нелегальной продукции такого рода.
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