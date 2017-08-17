В России резко подорожает пиво

В России ожидаются наименьшие потери от низкого урожая ячменя в 2017 году. Тем не менее, именно в нашей стране в ближайшее время цены на пиво повысятся примерно вдвое.

Согласно отчету компании H.M. Gauger GmbH, урожай пивоваренных сортов ячменя в текущем сезоне будет низким во всех крупных странах-экспортерах. Ожидается, что сильнее всего этот показатель упадет в Австралии – на 42% по сравнению с прошлым годом. При этом в России соберут всего лишь на 3% меньше зерновых, чем в 2017 году, передает Life.ru.

Тем не менее, на ценовую политику в области пивоварения в России эта ситуация практически не повлияет. Более того, в нашей стране стоимость хмельного напитка уже в ближайшее время может резко возрасти. В Минфине хотят установить минимальную цену на пиво.

Директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов ранее в августе 2017 года отметил, что подобные меры будут предприняты только при появлении необходимости бороться с теневым сегментом бизнеса. Примечательно, что рост "серой" торговли хмельными напитками может спровоцировать запрет на продажу бюджетного пива в пластиковых бутылках объемом больше полутора литров.

Между тем директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил, что стоимость импортного пива в России не изменится из-за массового падения спроса на хмельные напитки, который фиксируется уже на протяжении пяти лет. "И это закономерно. Просто за предыдущие 60 лет потребление пива выросло слишком быстро – в четыре раза", – отметил эксперт. "Сейчас идет ожидаемый спад. Притом что рынок у пива никто не отнимает", – заключил он.

Также, по мнению Дробиза, минимальная цена на пиво может быть зафиксирована на уровне 45-50 рублей. Сейчас же самый дешевый подобный алкогольный напиток можно найти за 30 рублей.

люблю пиво

Пиво вкусное

Если выбирать между пивом и красивой фигурой ну тут вы как бы сами видите что я люблю пиво короче вот — Душевнобольная (@l_pidorr) 16 августа 2017 г.

Напомним, ранее эксперты зафиксировали стремительный рост цен на водку в странах постсоветского пространства. В частности, на Украине минимальная стоимость этого спиртного напитка выросла на 14%, а в России – на 7,9%. Специалисты считают, что пополнение казны за счет повышения акцизов на алкоголь является старым и действенным приемом правительств многих государств.