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Экономика

Обиженная Украина требует денег за Крымский мост

Фото: most.life
Строительство моста в Крым через Керченский пролив ведет к убыткам для Украины. Киев по этому поводу готовит иск в международный суд.
прочитано 1836 раз

Ограничение судоходства по Керченскому каналу привело к убыткам Мариупольского и Бердянского торговых портов. Украинская сторона в настоящее время занята подсчетом недополученных средств.

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"Эту проблему мы решаем совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу", – заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов, сообщается на сайте ведомства. Ранее в украинском Министерстве инфраструктуры заявили, что бюджету страны грозит серьезный материальный урон из-за строительства Россией моста через Керченский пролив, поскольку число заходов судов в украинские порты уменьшится. 

По состоянию на 31 июля на керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Автодорожная арка – это почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. В ближайшее время планируем завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн", – рассказалзамдиректора по производству "Мостоотряда-1" Михаил Пиксаев.

 

19-километровый Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018, а железнодорожное – в 2019 году.

Автор: Алексей Минин2 августа 2017, 08:53

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