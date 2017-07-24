Как отучить россиян пить

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что изъятие из продажи алкоголя в мелкой расфасовке проблему не решит, люди все равно будут пить в одиночку – а это хорошо. В минздраве считают иначе.

"Объем никакого отношения к росту потребления или падению не имеет. Что на самом деле происходит? В кризис меняется структура потребления спиртных напитков. Часть населения начинает пить в одиночку. В этом случае, это очень позитивно. Человек возьмет маленькую бутылочку, выпивает и ложится спать. Если это будет тара минимум 0,5 литра, то это плохо", – заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в интервью НСН.



По мнению эксперта, нужно не со шкаликами и чекушками бороться, а повышать уровень жизни россиян. Как считает Вадим Дробиз, ни запрет продажи алкоголя по выходным, ни увеличение минимальной разрешенной к продаже расфасовке спиртного никак проблему российского пьянства не решают. В пример специалист ставит Западную Европу, где после Второй мировой войны сократилось употребление алкоголя.

"Почему? У людей появились деньги, начали строить потребительское общество. Повысилось качество и уровень жизни. У нас цены повысились, а зарплаты остались теми же. У нас алкоголь стоит в восемь раз дороже, чем в Западной Европе, относительно уровня доходов", – утверждает Вадим Дробиз. По его словам, пока не вырастет уровень и качество жизни, россияне как пили – так и будут пить. И ни на миллиграмм меньше.

Как сообщали ранее Dni.Ru, в минздраве поддержали идею запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов и супермаркетов. Замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников заявил, что запрет на продажу спиртного в мелкой таре был бы "полезной мерой".

Тем временем глава правозащитной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев заявил, что он направил в Минздрав России предложение запретить продажу алкоголя в мелкой таре в магазинах и супермаркетах. По его мнению, продажа спиртного в мелкой таре только стимулирует потребление алкоголя. "В основном там продается третьесортный алкоголь сомнительного качества, но по чрезвычайно доступной цене", – констатирует правозащитник. В народе мелкую расфасовку спиртного называют "шкалики", "чекушки" и "мерзавчики", и торговля ними стимулирует потребление алкоголя, уверен Аманлиев.