В Европе стремительно дорожает водка

Эксперты зафиксировали стремительный рост цен на водку в странах постсоветского пространства. В частности, на Украине минимальная стоимость этого спиртного напитка выросла на 14%.

Причиной регулярного повышения стоимости спиртных напитков в постсоветских странах считается тяжелое экономическое положение, в котором государства оказались после распада СССР, передает "Газета.ru". Отметим, что пополнение казны за счет повышения акцизов на алкоголь является старым и действенным приемом правительств многих стран.

Например, 9 августа 2017 года кабинет министров Украины одобрил повышение минимальной розничной цены на водку и ликеро-водочные изделия на 14–19,41%. Иначе говоря, пол-литра этого напитка теперь обойдется жителям соседнего государства примерно в 185 рублей. При этом чиновники подчеркнули, что подобное решение было принято, "чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики".

В России аналогичные меры приняли в мае 2017 года. Согласно решению Министерства финансов, минимальная стоимость водки была повышена на 7,9%, то есть до 205 рублей за пол-литра. Отметим, что цена коньяка при этом выросла на 15,2% и теперь составляет 371 рубль за указанный выше объем. Примечательно, что в 2016 году в казну от акцизов на спиртные напитки поступило около 168 миллиардов рублей.

Стоит заметить, что увеличение цены на водку не только приносит дополнительный доход в бюджет, но и вынуждает людей вести более здоровый образ жизни, отказываясь от покупки алкоголя. Власти Литвы, занимающей первое место по потреблению спиртного в мире, решили бороться с этой проблемой путем повышения акцизов. В частности, налоги на пиво с 1 марта 2017 года выросли на 112%, на вино и иные подобные напитки – на 92–111%, Подобная оздоровительная политика также проводится в Эстонии, Латвии и некоторых других государствах.

В заключение отметим, что самая высокая цена за пол-литра водки установлена в Латвии – около пяти евро (~355 рублей). Второе место в этом рейтинге занимает Россия – 205 рублей. При этом самый дешевый алкоголь можно купить в Азербайджане – там этот напиток можно приобрести за 3,5 маната (~124 рубля). Добавим, что жители этой страны слабо заинтересованы в крепких спиртных напитках.