Россия нанесла ответный удар по Западу

Россия продлила антизападные контрсанкции до 31 декабря 2018 года. Ограничения наложены в ответ на экономические меры, принятые против нашей страны.

Действие ответных санкций продлено до 31 декабря 2018 года. Мера принята в соответствии с указом президента, сообщается на сайте российского правительства.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", – говорится в документе. Ограничения наложены на отдельные государства "с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России".

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Европа продолжает придерживаться непродуктивной линии поведения. По его словам, политика снова взяла верх над экономикой и здравым смыслом. "В этой ситуации мы будем реагировать адекватно", – сказал 29 июня глава кабмина и подчеркнул, что этот шаг со стороны Москвы является вынужденным.

Напомним, что 28 июня Совет Европы продлил на полгода секторальные санкции против России. Инициированная главой государства Владимиром Путиным мера является зеркальной.