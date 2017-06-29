В России хотят на год продлить антисанкции

Москва может продлить до конца 2018 года контрмеры, введенные в отношении стран Запада после вступления в силу антироссийских санкций. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы вынуждены пойти на этот шаг и для того, чтобы защитить свои национальные интересы, но и для того, чтобы поддержать очень важный сектор нашей экономики", – цитирует политика Flashnord. По его словам, ответные меры позволят поддержать аграрный сектор. Правительство внесет вопрос на рассмотрение президента России Владимира Путина.

