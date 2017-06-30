Путин продлил санкции против Запада

Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры в отношении западных стран. Санкции будут действовать как минимум до 31 декабря 2018 года, передает "Газета.ru".
Напомним, ранее об этом высказался премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По его словам, ответные меры позволяют поддерживать аграрный сектор страны.
Модельеру сделали экстренную операцию
Передача об артисте получилась очень неоднозначной
Следователи не нашли криминала в смерти артистки
Бундестаг легализовал однополые браки