Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз официально продлил экономические санкции против России. Ограничительные меры будут действовать до 31 января 2018 года, передает RT.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России на полгода. Данное решение было принято из-за того, что Москва "в недостаточной степени" выполняет минские соглашения.

