Россия отказалась от консультаций с США

Россия отказалась проводить двусторонние консультации с США по вопросу нормализации отношений после того, как американская сторона приняла решение в очередной раз расширить антироссийские санкции. "После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность", – цитирует Lenta.ru сообщение заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. В нем также говорится, что именно Вашингтон загнал партнерство с Москвой в крайне сложное положение.