Доходы Кадырова подскочили в два раза

Доходы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в прошлом году составили 11,46 миллиона рублей. Соответствующая информация содержится в декларации, опубликованной на сайте администрации и правительства Чечни.

Согласно декларации, Кадырову принадлежит участок земли площадью 3600 квадратных метров, а также жилой дом, площадь которого составляет 2300 "квадратов". Кроме того, семья политика пользуется домом площадью 300 квадратных метров.

Стоит отметить, что в 2015 году доходы Кадырова составили пять миллионов рублей. Таким образом, его доходы за последний год увеличились вдвое. Что касается жены главы республики, то за 2016 год она заработала 2,1 миллиона рублей.

В феврале Рамзан Кадыров подвел итоги своего десятилетнего пребывания на посту руководителя региона. Он подчеркнул, что тогда "Чечня лежала в руинах". Политик заявил, что его команда работала "днем и ночью, в жару и стужу, под снегом и дождем".

Напомним, ранее стало известно, что у главы Чечни проблемы с ногой. Все из-за травмы, которую он получил в ходе футбольного матча.

Как сообщил сам Кадыров в своем Instagram, он и его команда играли в футбол против коллектива СОБРа "Терек". Соперники при этом вели себя на поле довольно грубо. "Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику – неожиданно навалились и сбили с ног!" – написал политик.

По его словам, спасением стали современные медицинские приборы, позволяющие зафиксировать ногу в удобном положении. "Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше", – пошутил политик о команде подразделения СОБРа.

Судя по всему, глава Чечни остался доволен игрой. "Забили семь голов. Два из них – в наши ворота. Играйте в футбол!" – добавил он. Подписчики пожелали главе республики скорейшего выздоровления.