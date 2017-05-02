Киев пошел войной на "Северный поток"

Цены на транзит газа по территории Украины будут значительно снижены, как только истечет срок контракта с российским "Газпромом". "Нафтогаз" планирует пойти на такую меру, чтобы составить конкуренцию газопроводу "Северный поток".

Контракты украинского государственного концерна "Нафтогаз" с российским "Газпромом" истекают в 2019 году. Сразу после этого Украина намерена понизить стоимость транзита. Условия Киев решил выдвинуть уже сейчас.

"С 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему гораздо дешевле "Северного потока – 2", – заявил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, снижение цен произойдет лишь в том случае, если Украине будут гарантированы ежегодные объемы транзита газа в 110 миллиардов кубов. Он раскритиковал планы Москвы по расширению "Северного потока", назвав их экономически неоправданными, передает Deutsche Welle.

В 2016 году по "Северному потоку", загруженному почти на 80%, было поставлено 43,8 миллиарда кубометров российского газа напрямую в Германию. Украина опасается лишиться роли важного транзитера топлива в случае реализации проекта "Северный поток – 2". В минувшем году через страну в ЕС было поставлено 82,2 миллиарда кубов российского газа. Это означает, что украинская газотранспортная система была загружена лишь на 56%.

Вся надежда Киева – на решение Стокгольмского арбитражного суда. Украина рассчитывает получить компенсацию за транзит, цены на который считает заниженными, в размере десяти миллиардов евро.

Однако тот же суд рассматривает и встречный иск "Газпрома". Задолженность "Нафтогаза" выросла с 32 миллиардов долларов до 37 миллиардов. Речь идет о долге за поставленное в мае-июне 2014 года голубое топливо, оплаты по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы и пени за просрочку. Арбитраж Стокгольма вынесет решение 30 июня.

По мнению экспертов, даже если суд примет компромиссное решение – то есть удовлетворит требования обеих сторон, украинскую госкомпанию ждет банкротство. Ведь сумма по иску "Газпрома" превышает весь нынешний бюджет Украины.