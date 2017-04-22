Украина испугалась отбирать российский газ из-за Евросоюза

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) потребовал от Минюста арестовать счета и находящееся в стране имущество российской компании "Газпром". Однако Киев не готов арестовывать основной актив "Газпрома" – газ, идущий европейским потребителям.

"Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю", – пояснил газете "Коммерсант" источник, близкий к АМКУ, добавив что через Украину в 2016 году прошло 82 миллиарда кубометров газа.

При этом отмечается, что других активов "Газпрома" на Украине недостаточно для обеспечения штрафа. По данным газеты, вся собственность компании – это "Газпром сбыт Украина" с офисом и счетами на несколько миллионов гривен.

В свою очередь сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич также считает, что взыскать Антимонопольному комитету нечего, а решение это является чисто формальным. "Арест газа в трубе не представляется возможным",– сообщил Марунич.

Заявление АМКУ уже назвали политическим. Сделано оно в преддверии оглашения результатов слушаний в Стокгольмском арбитраже. Там рассматривается спор по контракту "Газпрома" и "Нафтогаза", по которому до 2015 года Киев закупал газ. Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза", по отчету украинской компании за 2016 год, составляют около 45,7 миллиарда долларов и 17,9 миллиарда долларов соответственно.



